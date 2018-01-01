Людська жорстокість лякає: на Волині чоловік прив'язав собаку посеред поля. ФОТО
Сьогодні, 16:32
У селі на Волині чоловік прив'язав собаку на полі, щоб той відганяв птахів, залишивши тварину без укриття під палючим сонцем.
Про це йдеться на сторінці редакції Старовижівської районної газети «Сільські новини» в Facebook.
Про це розповідає жінка, яка кілька днів тому надвечір поверталась додому з річки разом зі своїми дітьми.
"Усіх нас змусила зупинитись картина, яку ми побачили: на полі, де не було жодного укриття, рив собі нору пес, виснажений майже 30-градусною спекою, зморений голодом, спрагою і прямим сонячним промінням, з важким цепом та подвійним ошийником, товщиною до 10 сантиметрів", - розповідає місцева мешканка.
Як виявилось пізніше, нещасну тварину вже не вперше залишають напризволяще у полі, аби та відганяла пташок від кукурудзи.
"М’яко кажучи, ми завмерли від шоку. Дітки відразу почали розпитувати, чому, як і хто з нею так вчинив? Після п’ятихвилинного ступора вирішили напоїти тварину водою, що залишилась у нас після відпочинку. Розрізали пляшку навпіл, наповнили її, дали рештки їжі", - зазначила жінка.
Через деякий час жінка знову повернулася до тварини. Напоїла пса, дала хліба і відпустила. А пізніше з'ясувалось, хто є власником тварини.
"Людська жорстокість, незалежно від того, де і як вона була проявлена, просто лякає", - резюмувала очевидиця.
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Про це йдеться на сторінці редакції Старовижівської районної газети «Сільські новини» в Facebook.
Про це розповідає жінка, яка кілька днів тому надвечір поверталась додому з річки разом зі своїми дітьми.
"Усіх нас змусила зупинитись картина, яку ми побачили: на полі, де не було жодного укриття, рив собі нору пес, виснажений майже 30-градусною спекою, зморений голодом, спрагою і прямим сонячним промінням, з важким цепом та подвійним ошийником, товщиною до 10 сантиметрів", - розповідає місцева мешканка.
Як виявилось пізніше, нещасну тварину вже не вперше залишають напризволяще у полі, аби та відганяла пташок від кукурудзи.
"М’яко кажучи, ми завмерли від шоку. Дітки відразу почали розпитувати, чому, як і хто з нею так вчинив? Після п’ятихвилинного ступора вирішили напоїти тварину водою, що залишилась у нас після відпочинку. Розрізали пляшку навпіл, наповнили її, дали рештки їжі", - зазначила жінка.
Через деякий час жінка знову повернулася до тварини. Напоїла пса, дала хліба і відпустила. А пізніше з'ясувалось, хто є власником тварини.
"Людська жорстокість, незалежно від того, де і як вона була проявлена, просто лякає", - резюмувала очевидиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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