вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО

Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Посадовця Рівненської ОДА викрили на хабарі 3 тисячі доларів.

Начальника відділу з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації викрили на вимаганні та одержанні хабара, - повідомили у прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Хабар у розмірі 3 тисячі доларів призначався за сприяння в отриманні дозволу на встановлення зовнішньої реклами на автодорозі Київ-Чоп.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Кошти вилучили в повному обсязі під час проведення обшуку житла фігуранта справи.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Рівне, кримінал, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
У Нововолинську злодій обікрав квартиру
Сьогодні, 16:36
Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Людська жорстокість лякає: на Волині чоловік прив'язав собаку посеред поля. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Суддю з Шацька, яку підозрюють у отриманні хабара, відсторонили від посади
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
На Волині сільського голову затримали на хабарі На Волині сільського голову затримали на хабарі
06 березень, 16:08
На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара
03 березень, 17:18
Директора гаражного кооперативу спіймали за хабар Директора гаражного кооперативу спіймали за хабар
11 жовтень, 2012, 14:20
Сільського голову-хабарника посадять на 5 років Сільського голову-хабарника посадять на 5 років
30 серпень, 2012, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Сьогодні, 17:26
 0
Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Сьогодні, 17:16
 0
Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 17:12
 0
У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8