Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 16:33
Посадовця Рівненської ОДА викрили на хабарі 3 тисячі доларів.
Начальника відділу з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації викрили на вимаганні та одержанні хабара, - повідомили у прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
Хабар у розмірі 3 тисячі доларів призначався за сприяння в отриманні дозволу на встановлення зовнішньої реклами на автодорозі Київ-Чоп.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Кошти вилучили в повному обсязі під час проведення обшуку житла фігуранта справи.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
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Начальника відділу з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації викрили на вимаганні та одержанні хабара, - повідомили у прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
Хабар у розмірі 3 тисячі доларів призначався за сприяння в отриманні дозволу на встановлення зовнішньої реклами на автодорозі Київ-Чоп.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Кошти вилучили в повному обсязі під час проведення обшуку житла фігуранта справи.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
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