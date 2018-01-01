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У Нововолинську злодій обікрав квартиру

У Нововолинську злодій обікрав квартиру
У Нововолинську невідомий злодій обікрав квартиру, поки хазяїн був у лікарні.

Інцидент трапився у вівторок, 12 червня, - пише Радар.

Господар квартири у будинку №24, що у 15-му мікрорайоні, відлучився на півтори-дві години. За цей час злодій дібрав ключ до вхідних дверей і «обчистив» чужу оселю.

Зазначають, що злодій викрав грошей на суму близько 3200 гривень.

Сусіди нічого підозрілого не чули й не бачили.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

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Теги: квартира, крадій, злочин, поліція
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