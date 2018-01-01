У Нововолинську злодій обікрав квартиру
Сьогодні, 16:36
У Нововолинську невідомий злодій обікрав квартиру, поки хазяїн був у лікарні.
Інцидент трапився у вівторок, 12 червня, - пише Радар.
Господар квартири у будинку №24, що у 15-му мікрорайоні, відлучився на півтори-дві години. За цей час злодій дібрав ключ до вхідних дверей і «обчистив» чужу оселю.
Зазначають, що злодій викрав грошей на суму близько 3200 гривень.
Сусіди нічого підозрілого не чули й не бачили.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження.
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Інцидент трапився у вівторок, 12 червня, - пише Радар.
Господар квартири у будинку №24, що у 15-му мікрорайоні, відлучився на півтори-дві години. За цей час злодій дібрав ключ до вхідних дверей і «обчистив» чужу оселю.
Зазначають, що злодій викрав грошей на суму близько 3200 гривень.
Сусіди нічого підозрілого не чули й не бачили.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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