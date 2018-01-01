У Нововолинську злодій обікрав квартиру





Інцидент трапився у вівторок, 12 червня, - пише



Господар квартири у будинку №24, що у 15-му мікрорайоні, відлучився на півтори-дві години. За цей час злодій дібрав ключ до вхідних дверей і «обчистив» чужу оселю.



Зазначають, що злодій викрав грошей на суму близько 3200 гривень.



Сусіди нічого підозрілого не чули й не бачили.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

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