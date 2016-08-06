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У селі на Волині знайшли «чупакабру»

У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Дивне створіння зі свого домашнього ставка витягнув житель села Велика Глуша Микола Корпан.

Чудо-звір розміром як невеликий собака мав довгі задні кінцівки і значно коротші передні, - пише Волинь-нова.

Хвостик був зовсім куцим, а от морда більше нагадувала дзьоб орла. І було помітно, що тушка вже якийсь час пролежала у воді.

Микола Корпан швидко сфотографував чупакабру на мобільний телефон і пішов кликати дружину, щоб уже разом уважніше роздивитися знахідку. Але коли жінка та її сусідка прийшли до ставка, то звіра там уже не було.

"Утекти вона не могла, бо була мертвою, але й потягнути її ніхто не міг, бо ставок обгороджений", — дивується Ольга Корпан.

"Кілька днів тому діти казали мені, що якийсь звір дивний скаче, але я на їхні слова уваги не звертала, вони ще не таке придумають", — згадала сусідка через хату.

Прийшли на пам’ять і випадки, коли в селі кролі пропадали. Чи не справа, бува, чупакабри, гадають тепер у Великій Глуші.

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Теги: чупакабра, тварини
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