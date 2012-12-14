вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки

Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Волинського правоохоронця-наркоторгівця позбавили запроторили за ґрати на 4 роки.

Правоохоронець, який торгував амфетаміном, відсидить 4 роки в тюрмі, - про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області викрили у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини.

Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її довели зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Рішенням апеляційного суду Волинської області йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кримінал, наркотики, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Сьогодні, 17:26
Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Сьогодні, 17:16
Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 17:12
У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
Лучан судитимуть за амфетамінову лабораторію Лучан судитимуть за амфетамінову лабораторію
14 грудень, 2012, 13:15
За продаж конопель - на шість років за грати За продаж конопель - на шість років за грати
07 серпень, 2012, 09:15
Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 16:33
У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО У селі на Волині накрили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО
13 червень, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Сьогодні, 17:26
 0
Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Сьогодні, 17:16
 0
Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 17:12
 0
У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8