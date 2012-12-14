Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки

Волинського правоохоронця-наркоторгівця позбавили запроторили за ґрати на 4 роки.Правоохоронець, який торгував амфетаміном, відсидить 4 роки в тюрмі, - про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Навесні 2015 року міліціонера спеціального взводу груп затримання Нововолинського міжрайонного відділу Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області викрили у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини.Попри те, що вину свою у скоєному правоохоронець визнавав лиш частково, її довели зібраними у ході досудового розслідування доказами.Рішенням апеляційного суду Волинської області йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.