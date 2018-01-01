вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського

Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Загиблого бійця Миколу Вільчинського зустрінуть на Горохівщині.

15 червня , о 9:00 годині, біля Свято-Вознесенської каплиці жителі району зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого бійця з Горохівщини Вільчинського Миколи Григоровича., - пише Район. Горохів.

О 9:30 відбудеться панахида біля Символічного Хреста у центрі міста.

Охочі вшанувати світлу пам’ять полеглого Героя зможуть долучитися до цих скорботних заходів.

Після панахиди колона вирушить до рідного бійцеві села Старики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, атовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Сьогодні, 17:26
Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Сьогодні, 17:16
Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 17:12
У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+ У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:16
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
13 червень, 10:09
Повідомили, коли поховають загиблого бійця з Нововолинська Повідомили, коли поховають загиблого бійця з Нововолинська
11 травень, 14:55
Волинянина, який до смерті побив атовця, відправили до психлікарні Волинянина, який до смерті побив атовця, відправили до психлікарні
24 квітень, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського
Сьогодні, 17:26
 0
Волинського міліціонера-«наркобаригу» посадили на 4 роки
Сьогодні, 17:16
 0
Figli Migli запрошує в літній табір*
Сьогодні, 17:12
 0
У Нововолинську обстріляли весільний салон. ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
У селі на Волині знайшли «чупакабру»
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8