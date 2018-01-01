Стало відомо, коли поховають загиблого на Донбасі волинянина Миколу Вільчинського





15 червня , о 9:00 годині, біля Свято-Вознесенської каплиці жителі району зустрічатимуть траурний кортеж з тілом загиблого бійця з Горохівщини Вільчинського Миколи Григоровича., - пише Район. Горохів.



О 9:30 відбудеться панахида біля Символічного Хреста у центрі міста.



Охочі вшанувати світлу пам’ять полеглого Героя зможуть долучитися до цих скорботних заходів.



Після панахиди колона вирушить до рідного бійцеві села Старики.

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