У Дніпрі в парку зайшли двох п'яних дітей. ФОТО





Про це повідомили в прес-службі



Так, близько 21-ої години до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що виявив біля парку 2 підлітків у стані алкогольного сп’яніння.



Як вдалося з’ясувати, дівчатам по 12 та 13 років. Одна з них мешканка Сум, яка, з її слів, приїхала у гості до подруги.



Поліцейські викликали швидку допомогу, яка шпиталізувала дітей. Також інспектори викликали представника ювенальної превенції Дніпровського відділку поліції та сповістили батьків дітей про даний випадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку Дніпра ввечері в середу, 13 червня, патрульні затримали двох школярок у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.Так, близько 21-ої години до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що виявив біля парку 2 підлітків у стані алкогольного сп’яніння.Як вдалося з’ясувати, дівчатам по 12 та 13 років. Одна з них мешканка Сум, яка, з її слів, приїхала у гості до подруги.Поліцейські викликали швидку допомогу, яка шпиталізувала дітей. Також інспектори викликали представника ювенальної превенції Дніпровського відділку поліції та сповістили батьків дітей про даний випадок.

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