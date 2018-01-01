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У Дніпрі в парку зайшли двох п'яних дітей. ФОТО

У Дніпрі в парку зайшли двох п'яних дітей. ФОТО
У парку Дніпра ввечері в середу, 13 червня, патрульні затримали двох школярок у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Так, близько 21-ої години до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що виявив біля парку 2 підлітків у стані алкогольного сп’яніння.

Як вдалося з’ясувати, дівчатам по 12 та 13 років. Одна з них мешканка Сум, яка, з її слів, приїхала у гості до подруги.

Поліцейські викликали швидку допомогу, яка шпиталізувала дітей. Також інспектори викликали представника ювенальної превенції Дніпровського відділку поліції та сповістили батьків дітей про даний випадок.

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Теги: п'яні діти, Дніпро
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