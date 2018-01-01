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У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»

У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький разом з депутатами Волиньради вирішували, як модернізувати пункти пропуску.

У четвер, 14 червня, в головного митника Волині відбулася незапланована нарада з обранцями громади, - написав на своїй сторінці у Facebook Віктор Кривіцький.

"Сьогодні відбулася незапланована, але конструктивна розмова з депутатами Волинської обласної ради з нашої профільної комісії з міжнародного співробітництва", - йдеться у дописі посадовця.

"Говорили про способи розвантажити черги на Ягодині, благоустрій навколишніх територій, впровадження електронних сервісів та стратегію розбудови пунктів пропуску в межах області. І хоч окреслені теми для обласного бюджету непідйомні, сподіваюся, що наше порозуміння стане поштовхом до суттєвих зрушень в цих напрямках", - зазначив Кривіцький.

Зазначимо, у нараді взяли участь депутати Валерій Курстак, Юрій Гупало, Надія Хвищун та Алла Лісова.

У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»

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Теги: митниця, Ягодин, нарада, Віктор Кривіцький
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Коментарі 1
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сигаретам стоп і ніяких черг не буде...
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