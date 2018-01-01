У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»
Сьогодні, 18:15
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький разом з депутатами Волиньради вирішували, як модернізувати пункти пропуску.
У четвер, 14 червня, в головного митника Волині відбулася незапланована нарада з обранцями громади, - написав на своїй сторінці у Facebook Віктор Кривіцький.
"Сьогодні відбулася незапланована, але конструктивна розмова з депутатами Волинської обласної ради з нашої профільної комісії з міжнародного співробітництва", - йдеться у дописі посадовця.
"Говорили про способи розвантажити черги на Ягодині, благоустрій навколишніх територій, впровадження електронних сервісів та стратегію розбудови пунктів пропуску в межах області. І хоч окреслені теми для обласного бюджету непідйомні, сподіваюся, що наше порозуміння стане поштовхом до суттєвих зрушень в цих напрямках", - зазначив Кривіцький.
Зазначимо, у нараді взяли участь депутати Валерій Курстак, Юрій Гупало, Надія Хвищун та Алла Лісова.
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У четвер, 14 червня, в головного митника Волині відбулася незапланована нарада з обранцями громади, - написав на своїй сторінці у Facebook Віктор Кривіцький.
"Сьогодні відбулася незапланована, але конструктивна розмова з депутатами Волинської обласної ради з нашої профільної комісії з міжнародного співробітництва", - йдеться у дописі посадовця.
"Говорили про способи розвантажити черги на Ягодині, благоустрій навколишніх територій, впровадження електронних сервісів та стратегію розбудови пунктів пропуску в межах області. І хоч окреслені теми для обласного бюджету непідйомні, сподіваюся, що наше порозуміння стане поштовхом до суттєвих зрушень в цих напрямках", - зазначив Кривіцький.
Зазначимо, у нараді взяли участь депутати Валерій Курстак, Юрій Гупало, Надія Хвищун та Алла Лісова.
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Коментарі 1
сигаретам стоп і ніяких черг не буде...
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