У Луцьку вирішували, як позбутися черг на «Ягодині»

Начальник Волинської митниці ДФСразом з депутатами Волиньради вирішували, як модернізувати пункти пропуску.У четвер, 14 червня, в головного митника Волині відбулася незапланована нарада з обранцями громади, - написав на своїй сторінці у Facebook"Сьогодні відбулася незапланована, але конструктивна розмова з депутатами Волинської обласної ради з нашої профільної комісії з міжнародного співробітництва", - йдеться у дописі посадовця."Говорили про способи розвантажити черги на Ягодині, благоустрій навколишніх територій, впровадження електронних сервісів та стратегію розбудови пунктів пропуску в межах області. І хоч окреслені теми для обласного бюджету непідйомні, сподіваюся, що наше порозуміння стане поштовхом до суттєвих зрушень в цих напрямках", - зазначив Кривіцький.Зазначимо, у нараді взяли участь депутатита