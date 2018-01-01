День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО





До слова, у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч.



Ще півтисячі лікарів обласного центру займаються приватною практикою, - повідомили у луцькій мерії.



Відтак, за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг мешканцям міста Луцька Почесною грамотою міського голови нагородили волинських медиків.



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