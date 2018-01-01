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День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО

День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників.

До слова, у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч.

Ще півтисячі лікарів обласного центру займаються приватною практикою, - повідомили у луцькій мерії.

Відтак, за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг мешканцям міста Луцька Почесною грамотою міського голови нагородили волинських медиків.
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО

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Теги: фото, медицина, день медика
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Коментарі 1
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