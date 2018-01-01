День медика: у Луцьку привітали найкращих. ФОТО
Сьогодні, 18:27
У Луцьку відбулися урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників.
До слова, у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч.
Ще півтисячі лікарів обласного центру займаються приватною практикою, - повідомили у луцькій мерії.
Відтак, за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг мешканцям міста Луцька Почесною грамотою міського голови нагородили волинських медиків.
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До слова, у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч.
Ще півтисячі лікарів обласного центру займаються приватною практикою, - повідомили у луцькій мерії.
Відтак, за сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг мешканцям міста Луцька Почесною грамотою міського голови нагородили волинських медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хороші люди. Вони лікують усе, крім смерті.
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