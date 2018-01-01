Квіти, подяки та музичний концерт: волинських медпрацівників привітали з професійним святом

Медична галузь на Волині розвивається - 150 зі 190 мільйонів державних коштів, уже на рахунках області для розвитку сільської медицини.Окрім того, волинську медицину чекає "поповнення", кажуть присутні на урочистих зборах чиновники.Зокрема, голова ОДАповідомив, що 25 карет швидкої допомоги та близько 120 автомобілів для сімейних лікарів будуть закуплені у цьому році.Також придбають медичне обладнання і комп’ютерна техніка для усіх 182 амбулаторій, з яких більше 40 будуть новостворені. А це означає, що понад 100 тисяч волинян з хронічними серцевими, дихальними та ендокринними недугами щомісяця безоплатно отримуватимуть медикаменти у рамках державної програми «Доступні ліки».Держбюджетом їх вже відшкодовано на суму більше 9 млн. грн. І найважливіше, цього року, нарешті, буде «квітка» на перинатальному центрі. Йдеться не лише про завершення будівництва, але й серйозне оснащення закладу.Також силами області почали капітальну реконструкцію обласної інфекційної лікарні та напрацьовують амбітний план будівництва реабілітаційного центру при обласному госпіталі інвалідів війни, де б мали змогу відновити здоров’я не тільки учасники АТО, а й люди після інфаркту, інсульту, з хворобами суглобів і хребта.Прийшли привітати медиків рідні, колеги та чиновники. Серед них й очільник найвищої виконавчої гілки влади в області - Олександр Савченко."У вас є прагнення і вміння, енергія і досвід, творчість і прагматизм, рівновага розуму і серця. Тому я вірю у вас і сподіваюся як на однодумців. З нагоди свята усім і кожному я бажаю доброго здоров’я, прихильності фортуни в усіх починаннях. Хай праця приносить визнання, родина буде осередком любові, а друзі - надійними. Щоб яскраво мріялося і все вдавалося", - привітав медпрацівників Олександр Ілліч.