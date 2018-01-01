Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 червня





У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ.



У Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень

підніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний і

північно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива

хмарність, сухо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ.У Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, уденьпідніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний іпівнічно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінливахмарність, сухо.

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