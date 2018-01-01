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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 червня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ.

У Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень
підніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний і
північно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива
хмарність, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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