Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 червня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень
підніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний і
північно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива
хмарність, сухо.
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У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ.
У Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +13…+16 градусів, удень
підніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний і
північно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива
хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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