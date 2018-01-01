«Волинь» підписала нового гравця
Сьогодні, 19:02
Другим літнім новачком нашого клубу став Євген Неплях. 26-річний гравець – вихованець дніпропетровського футболу та місцевого «Дніпра».
Протягом кар’єри виступав за «Севастополь», грецький «Платаніас», львівські «Карпати» та рівненський «Верес», має чималий досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України, - повідомили у пре-службі футбольного клубу.
Останній сезон провів на рівні Прем’єр-ліги у складі «Маріуполя».
Основна позиція Євгена – центральний захисник.
Може зіграти також на фланзі оборони та позиції опорного півзахисника.
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Протягом кар’єри виступав за «Севастополь», грецький «Платаніас», львівські «Карпати» та рівненський «Верес», має чималий досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України, - повідомили у пре-службі футбольного клубу.
Останній сезон провів на рівні Прем’єр-ліги у складі «Маріуполя».
Основна позиція Євгена – центральний захисник.
Може зіграти також на фланзі оборони та позиції опорного півзахисника.
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