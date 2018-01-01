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«Волинь» підписала нового гравця

«Волинь» підписала нового гравця
Другим літнім новачком нашого клубу став Євген Неплях. 26-річний гравець – вихованець дніпропетровського футболу та місцевого «Дніпра».

Протягом кар’єри виступав за «Севастополь», грецький «Платаніас», львівські «Карпати» та рівненський «Верес», має чималий досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України, - повідомили у пре-службі футбольного клубу.

Останній сезон провів на рівні Прем’єр-ліги у складі «Маріуполя».

Основна позиція Євгена – центральний захисник.

Може зіграти також на фланзі оборони та позиції опорного півзахисника.

«Волинь» підписала нового гравця
«Волинь» підписала нового гравця

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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