Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»

Руслан Калінін розкаже мешканцям Луцька про житлову програму «Доступне житло».



Зустріч відбудеться 19 червня о 18:00 у готелі "Світязь".



"Поговоримо про зміни в програмі, коли вона може запрацювати, грузинських житлових програмах і 6 кроках у вирішенні житлового питання переселенців для України", - зазначив Калінін.



Вхід вільний.



Довідково:



Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».









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