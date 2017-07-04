Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»
Сьогодні, 19:30
Голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін розкаже мешканцям Луцька про житлову програму «Доступне житло».
Зустріч відбудеться 19 червня о 18:00 у готелі "Світязь".
"Поговоримо про зміни в програмі, коли вона може запрацювати, грузинських житлових програмах і 6 кроках у вирішенні житлового питання переселенців для України", - зазначив Калінін.
Вхід вільний.
Довідково:
Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».
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Зустріч відбудеться 19 червня о 18:00 у готелі "Світязь".
"Поговоримо про зміни в програмі, коли вона може запрацювати, грузинських житлових програмах і 6 кроках у вирішенні житлового питання переселенців для України", - зазначив Калінін.
Вхід вільний.
Довідково:
Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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