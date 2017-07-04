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Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»

Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»
Голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін розкаже мешканцям Луцька про житлову програму «Доступне житло».

Зустріч відбудеться 19 червня о 18:00 у готелі "Світязь".

"Поговоримо про зміни в програмі, коли вона може запрацювати, грузинських житлових програмах і 6 кроках у вирішенні житлового питання переселенців для України", - зазначив Калінін.

Вхід вільний.

Довідково:

Всеукраїнська асоціація переселенців – громадська організація, яка була створена у 2016 році. Влаштовує ярмарки вакансій та є активним лобістом таких проектів як електронний реєстр ВПО та житлові програми, у тому числі «Доступне житло».

Голова Всеукраїнської асоціації переселенців розкаже лучанам про «Доступне житло»



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Теги: Луцьк, Калінін, Доступне житло, переселенці
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