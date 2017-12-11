Любомльські дев'ятикласники проміняли випускні сукні на краєвиди у горах





Випускний – це традиція. А традиції можна змінювати, так кілька років тому вирішили у Любомльській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Все почалося з ідеї, яку підкинув хтось із школярів: поїхати в подорож замість того, щоб просто купити дороге вбрання і витратити гроші на ресторан, - пише



Ініціативу підтримав директор. Так з’явилася традиція замість випускного всім класом рушати в мандрівку. Без суконь, зате за враженнями і приємними спогадами. А головне — разом.



Саме тому відправилися підкоряти Закарпаття – чудовий край, де змішались різні культури, народи і традиції. Регіон межує одразу з чотирма державами – Польщею, Угорщиною, Румунією і Словаччиною. Так один святковий вечір випускники розтягнули на три дні.



У перший день відвідали водоспад Шипіт – найгарніший водоспад Закарпаття, розташований на північному схилі Боржавської полонини та замок Шенборнів.



Другого дня побували на екскурсії в Мукачівському замку. Саме тут відбулася найважливіша подія класний керівник Лідія Федорівна Хомич вручила свідоцтва про освіту. Урочистості моменту додали слова учнів про батьків і вчителів та пісня «Я бажаю» у виконанні Алли Зінчук, яку їй підспівували всі діти.



Далі відвідали Ужгород – вікно в Європу. А ввечері розмовляли та згадували до ранку, адже 9 років пройшли пліч-о-пліч.



По дорозі додому, на третій день, відвідали термальні води Косино. Вони розташовані на самісінькому кордоні з Угорщиною. Вода у басейни піднімається з глибини 1190 метрів і на поверхні має температуру 36, 38 і 40 градусів у різних басейнах.



Втомлені, але задоволені, з купою вражень повернулися додому. Про рішення проміняти ресторан на мандрівку ніхто так і не пошкодував.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні любомльської школи №2 хотіли отримати від випускного незабутні враження, тому, замість дорого вбрання і незручних підборів, відправилися підкоряти Закарпаття, де й отримали свій перший документ про освіту.Випускний – це традиція. А традиції можна змінювати, так кілька років тому вирішили у Любомльській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Все почалося з ідеї, яку підкинув хтось із школярів: поїхати в подорож замість того, щоб просто купити дороге вбрання і витратити гроші на ресторан, - пише Район.in.ua. Ініціативу підтримав директор. Так з’явилася традиція замість випускного всім класом рушати в мандрівку. Без суконь, зате за враженнями і приємними спогадами. А головне — разом.Саме тому відправилися підкоряти Закарпаття – чудовий край, де змішались різні культури, народи і традиції. Регіон межує одразу з чотирма державами – Польщею, Угорщиною, Румунією і Словаччиною. Так один святковий вечір випускники розтягнули на три дні.У перший день відвідали водоспад Шипіт – найгарніший водоспад Закарпаття, розташований на північному схилі Боржавської полонини та замок Шенборнів.Другого дня побували на екскурсії в Мукачівському замку. Саме тут відбулася найважливіша подія класний керівник Лідія Федорівна Хомич вручила свідоцтва про освіту. Урочистості моменту додали слова учнів про батьків і вчителів та пісня «Я бажаю» у виконанні, яку їй підспівували всі діти.Далі відвідали Ужгород – вікно в Європу. А ввечері розмовляли та згадували до ранку, адже 9 років пройшли пліч-о-пліч.По дорозі додому, на третій день, відвідали термальні води Косино. Вони розташовані на самісінькому кордоні з Угорщиною. Вода у басейни піднімається з глибини 1190 метрів і на поверхні має температуру 36, 38 і 40 градусів у різних басейнах.Втомлені, але задоволені, з купою вражень повернулися додому. Про рішення проміняти ресторан на мандрівку ніхто так і не пошкодував.

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