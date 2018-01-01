У місті на Волині запроваджують роздільний збір сміття





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Нагадаємо, раніше захоронення твердих побутових відходів з міста Рожища та промислових підприємств здійснювалося на договірній основі з Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» на полігоні твердих побутових відходів у села Брище Луцького району.



Але з 1 червня 2018 року за рішенням виконкому Луцькради на полігон у Брищі було заборонено привозити невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи осіб, які зареєстровані за межами Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад і Прилуцької сільради.



Оскільки більшість сільських та міських рад не були готові до такого кроку та не змогли так швидко налагодити роздільний збір сміття, то 26 травня відбулась робоча зустріч на полігоні у селі Брище. Поспілкуватися з громадою прибули очільники Копачівської, Заборольської, Боратинської, Жидичинської та Княгининівської ОТГ, Гіркополонківської, Липинської та Підгайцівської сільрад, міста Рожище та Луцька, а також депутати та жителі від сіл Брище, Тростянка, Сирники та Буків.



«На зустрічі обговорили питання про встановлення заборони на вивіз не відсортованого сміття на полігон з 1 червня. Після двогодинного огляду самого полігону і дискусій, прийняли рішення про створення робочої групи до складу якої увійшли очільники всіх громад та сільрад, а також представники Луцька, Волинської ОДА, представники управління екології та держспоживслужби. Звісно, Рожища», - повідомив Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук.



За його словами, тоді було прийнято важливе рішення про відтермінування заборони на вивіз невідсортованого сміття до 1 серпня. Тож за ці два місяці кожна громада має облаштувати майданчики для збору відсортованих ТВП.



До слова, міська рада вже активно працює над впровадження роздільного збору сміття в Рожищі. Депутати затвердили програму, метою якої є стовідсоткове залучення населення до роздільного збору ТПВ.



«В нас є бачення та розуміння, що і як робити. Наразі шукаємо людей, які готові до співпраці в плані вивозу пластику та скла. Працівники Дільниці благоустрою активно виготовляють ящики на ПЕТ-пляшку та скло. Їх встановлюємо по тим пунктам, які є. Наразі вивчаємо ситуацію по приватному сектору. Ведемо перемовини, де краще облаштувати місця для контейнерів. Також хочу зауважити, що з 1 серпня на Брищенському полігоні буде здійснюватися суворий контроль та обстеження привезеного сміття. І якщо у нас нічого не зміниться – наслідки можуть бути плачевними для нас», - заявив мер Рожища.



Нині працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради» виготовили потрібну кількість ящиків на ПЕТ-пляшку. 19 з них вже встановленні на території міста, ще 30 – чекають на встановлення у приватних секторах. Днями на території міста почали встановлювати ящики на скло. Зокрема, біля будинків 22, 67, 58, 95 та 12а по вул. Незалежності, Гагаріна 22 та 24, Марка Вовчка 16.



Але, як зауважили комунальники, лише впродовж одного дня в ящики для скла люди накидали повно непотребу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Рожище активно встановлюють контейнери для збору ПЕТ-пляшки та скла.Про це пише Район. Рожище Нагадаємо, раніше захоронення твердих побутових відходів з міста Рожища та промислових підприємств здійснювалося на договірній основі з Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством «Луцькспецкомунтранс» на полігоні твердих побутових відходів у села Брище Луцького району.Але з 1 червня 2018 року за рішенням виконкому Луцькради на полігон у Брищі було заборонено привозити невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи осіб, які зареєстровані за межами Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад і Прилуцької сільради.Оскільки більшість сільських та міських рад не були готові до такого кроку та не змогли так швидко налагодити роздільний збір сміття, то 26 травня відбулась робоча зустріч на полігоні у селі Брище. Поспілкуватися з громадою прибули очільники Копачівської, Заборольської, Боратинської, Жидичинської та Княгининівської ОТГ, Гіркополонківської, Липинської та Підгайцівської сільрад, міста Рожище та Луцька, а також депутати та жителі від сіл Брище, Тростянка, Сирники та Буків.«На зустрічі обговорили питання про встановлення заборони на вивіз не відсортованого сміття на полігон з 1 червня. Після двогодинного огляду самого полігону і дискусій, прийняли рішення про створення робочої групи до складу якої увійшли очільники всіх громад та сільрад, а також представники Луцька, Волинської ОДА, представники управління екології та держспоживслужби. Звісно, Рожища», - повідомив Рожищенський міський головаЗа його словами, тоді було прийнято важливе рішення про відтермінування заборони на вивіз невідсортованого сміття до 1 серпня. Тож за ці два місяці кожна громада має облаштувати майданчики для збору відсортованих ТВП.До слова, міська рада вже активно працює над впровадження роздільного збору сміття в Рожищі. Депутати затвердили програму, метою якої є стовідсоткове залучення населення до роздільного збору ТПВ.«В нас є бачення та розуміння, що і як робити. Наразі шукаємо людей, які готові до співпраці в плані вивозу пластику та скла. Працівники Дільниці благоустрою активно виготовляють ящики на ПЕТ-пляшку та скло. Їх встановлюємо по тим пунктам, які є. Наразі вивчаємо ситуацію по приватному сектору. Ведемо перемовини, де краще облаштувати місця для контейнерів. Також хочу зауважити, що з 1 серпня на Брищенському полігоні буде здійснюватися суворий контроль та обстеження привезеного сміття. І якщо у нас нічого не зміниться – наслідки можуть бути плачевними для нас», - заявив мер Рожища.Нині працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради» виготовили потрібну кількість ящиків на ПЕТ-пляшку. 19 з них вже встановленні на території міста, ще 30 – чекають на встановлення у приватних секторах. Днями на території міста почали встановлювати ящики на скло. Зокрема, біля будинків 22, 67, 58, 95 та 12а по вул. Незалежності, Гагаріна 22 та 24, Марка Вовчка 16.Але, як зауважили комунальники, лише впродовж одного дня в ящики для скла люди накидали повно непотребу.

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