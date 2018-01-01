Побратими розповіли про бій, в якому загинув волинянин

Бойові побратими із 24-ї бригади розповіли обставини бою, під час якого волинянинПро це йдеться в сюжеті ICTV.Все почалося 12 червня о 09:50. На цих позиціях була тиша. Гранатометник Микола Вільчинський піднімався, щоб почистити зброю, аж раптом пролунав постріл.Військовослужбовець Збройних сил Українирозповів: «Він упав, метри два десь відбіг, крикнув «Спина» - типу попали. І все. Зразу зняли бронежилет, надали першу медичну допомогу – медики приїхали».Військовийв цей момент був на посту. Він одним із перших кинувся на допомогу пораненому побратиму. «Я дістався до нього. Там вже був товариш, який зняв бронежилет, я поміг його підняти, щоб наклали ІПП. Потім дістали джгут із аптечки, перемотали його. Через 2 хвилини підійшли медик з командиром роти», - згадує він.Куля пройшла навиліт нижче бронежилету, однак встигла зачепити життєво важливі органи. Почалася внутрішня кровотеча. Поки пораненому надавали першу медичну допомогу, бойовики робили все, аби пораненого не можна було евакуювати за позиції.Військовослужбовецьрозповів: «Вони почали стріляти перехресним вогнем, щоб прикрити свого снайпера, щоб не було видно, звідки і хто стріляв»Військові почали гасити вогонь противника, рахунок пішов на секунди.«Медичка нас тут вже чекала. І ми з командиром роти вивезли його до медички», - каже побратим загиблого волинянина.Миколу Вільчинського представлено до державної нагороди.