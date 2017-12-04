Луцький гвардієць створює чудові картини

У військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку проходить службу талановитий юнак, який створює чудові картини.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у соціальній мережі Facebook.Андрій – солдат військової служби за контрактом. Служить поваром.«Те, що талант готувати смачні страви на кухні повар Андрій – всі знають, а те, що він ще є талановитим художником – ні. Його картини вражають, хоча хлопець не має спеціальної освіти. Він самоучка, всі тонкощі малювання опановував самостійно», - йдеться у повідомленні.Військовослужбовецькаже: «Я бачу красу в буденних дрібницях та отримую задоволення від того, що можу це все відобразити на полотні олівцем».Персональної виставки картин у Андрія ще не було.«Творчість потрібно популяризувати. Багато людей на сьогодні цікавляться творчістю. А творчість художника завжди була, є і буде популярною – тим паче, що вона відображається і розвивається під час проходження військової служби у лавах Національної гвардії України, у нелегкий для України час», - сказав командир військової частини 1141 підполковник