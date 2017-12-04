вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький гвардієць створює чудові картини

Луцький гвардієць створює чудові картини
У військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку проходить службу талановитий юнак Андрій Наумик, який створює чудові картини.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у соціальній мережі Facebook.

Андрій – солдат військової служби за контрактом. Служить поваром.

«Те, що талант готувати смачні страви на кухні повар Андрій – всі знають, а те, що він ще є талановитим художником – ні. Його картини вражають, хоча хлопець не має спеціальної освіти. Він самоучка, всі тонкощі малювання опановував самостійно», - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовецькаже: «Я бачу красу в буденних дрібницях та отримую задоволення від того, що можу це все відобразити на полотні олівцем».

Персональної виставки картин у Андрія ще не було.

«Творчість потрібно популяризувати. Багато людей на сьогодні цікавляться творчістю. А творчість художника завжди була, є і буде популярною – тим паче, що вона відображається і розвивається під час проходження військової служби у лавах Національної гвардії України, у нелегкий для України час», - сказав командир військової частини 1141 підполковник Василь Гуртовський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цікаво, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчорашніх військових на Волині готують до цивільного життя
Сьогодні, 22:15
На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер
Сьогодні, 22:06
Луцький гвардієць створює чудові картини
Сьогодні, 21:56
Побратими розповіли про бій, в якому загинув волинянин
Сьогодні, 21:41
У місті на Волині запроваджують роздільний збір сміття
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Луцьк очима змії: унікальні фото Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
Показали «нутрощі» головного відділення «Укрпошти» в Луцьку. ФОТО Показали «нутрощі» головного відділення «Укрпошти» в Луцьку. ФОТО
04 грудень, 2017, 07:52
«ВолиньPost» розігрує квитки на конкурс краси «Міс Принцеса України» «ВолиньPost» розігрує квитки на конкурс краси «Міс Принцеса України»
06 листопад, 2017, 13:31
Луцьк з даху «Променя». ФОТО Луцьк з даху «Променя». ФОТО
21 жовтень, 2017, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчорашніх військових на Волині готують до цивільного життя
Сьогодні, 22:15
 0
На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер
Сьогодні, 22:06
 0
Луцький гвардієць створює чудові картини
Сьогодні, 21:56
 0
Побратими розповіли про бій, в якому загинув волинянин
Сьогодні, 21:41
 0
У місті на Волині запроваджують роздільний збір сміття
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8