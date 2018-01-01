Вчорашніх військових на Волині готують до цивільного життя

У Луцьку започаткували курсу «Менеджмент безпеки бізнесу» з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.Захід відбувся у приміщенні бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 14 червня, - йдеться у повідомленні на сторінці Волинського центру зайнятості у Facebook.Курс охоплюватиме 350 лекційних годин для 25-ти слухачів. Військових навчатимуть писати власні бізнес-плани та захищати їх. Додатково підсилюватимуть знання ділової англійської мови та окремо працюватимуть у сегменті психологічної реабілітації. У 2018 році організатори планують провести таке навчання у 24-х містах України.Реалізація навчальної програми на теренах держави стала можливою за підтримки управління НАТО з економічних питань безпеки та оборони, представники якого ще в 1999 році започаткували в Україні програму мовної підготовки, спрямовану на надання допомоги з працевлаштування колишнім військовим у цивільній сфері. У 2007 році вже започаткували окремий напрямок економічних дисциплін.За словами організаторів, цивільний бюджет, затверджений на 2018 рік, дозволить здійснити перепідготовку близько 800 осіб.«Студентам» представили куратора групи та розповіли про деталі та специфіку навчання. Варто зазначити, що матимуть військові і журнал успішності, а на завершення, після успішного захисту бізнес-планів перед своїми викладачами, отримають і відповідні дипломи.