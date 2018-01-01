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На Соборності легковик збив жінку

На Соборності легковик збив жінку
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої легковик збив жінку.

ДТП трапилася 14 червня, – пише Перший.

Місце ДТП – проспект Соборності, неподалік перетину з вулицею Домни Гордіюк та проспектом Відродження.

Відомо, що жінку госпіталізували. Водій залишився на місці події.

За словами очевидців, постраждала перебігала дорогу поза пішохідним переходом.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.


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Теги: ДТП, Луцьк
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