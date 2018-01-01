На Соборності легковик збив жінку





ДТП трапилася 14 червня, – пише



Місце ДТП – проспект Соборності, неподалік перетину з вулицею Домни Гордіюк та проспектом Відродження.



Відомо, що жінку госпіталізували. Водій залишився на місці події.



За словами очевидців, постраждала перебігала дорогу поза пішохідним переходом.



Обставини ДТП з’ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої легковик збив жінку.ДТП трапилася 14 червня, – пише Перший Місце ДТП – проспект Соборності, неподалік перетину з вулицею Домни Гордіюк та проспектом Відродження.Відомо, що жінку госпіталізували. Водій залишився на місці події.За словами очевидців, постраждала перебігала дорогу поза пішохідним переходом.Обставини ДТП з’ясовує поліція.

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