На «бляхах» можна і по зустрічній у Луцьку, - соцмережі





Відео опублікували у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook



«Луцьк, вул.Карпенка Карого. Коли на «бляхах» то можна і по зустрічній їхати», - написав автор відео Вітя Миколюк.



Це відео викликало обурення у десятків користувачів. «Може, англієць», - іронізують у соцмережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували курйозне відео, як на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку автомобіль на іноземній реєстрації їде смугою зустрічного руху.Відео опублікували у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook«Луцьк, вул.Карпенка Карого. Коли на «бляхах» то можна і по зустрічній їхати», - написав автор відеоЦе відео викликало обурення у десятків користувачів. «Може, англієць», - іронізують у соцмережі.

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