На «бляхах» можна і по зустрічній у Луцьку, - соцмережі
Сьогодні, 06:09
У мережі опублікували курйозне відео, як на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку автомобіль на іноземній реєстрації їде смугою зустрічного руху.
Відео опублікували у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook
«Луцьк, вул.Карпенка Карого. Коли на «бляхах» то можна і по зустрічній їхати», - написав автор відео Вітя Миколюк.
Це відео викликало обурення у десятків користувачів. «Може, англієць», - іронізують у соцмережі.
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Відео опублікували у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook
«Луцьк, вул.Карпенка Карого. Коли на «бляхах» то можна і по зустрічній їхати», - написав автор відео Вітя Миколюк.
Це відео викликало обурення у десятків користувачів. «Може, англієць», - іронізують у соцмережі.
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