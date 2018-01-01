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На «бляхах» можна і по зустрічній у Луцьку, - соцмережі

На «бляхах» можна і по зустрічній у Луцьку, - соцмережі
У мережі опублікували курйозне відео, як на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку автомобіль на іноземній реєстрації їде смугою зустрічного руху.

Відео опублікували у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook

«Луцьк, вул.Карпенка Карого. Коли на «бляхах» то можна і по зустрічній їхати», - написав автор відео Вітя Миколюк.

Це відео викликало обурення у десятків користувачів. «Може, англієць», - іронізують у соцмережі.



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Теги: єврономери, Луцьк
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