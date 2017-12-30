Українець може сісти до в’язниці за футболку «СССР»





Про це повідомляє



30-річний житель Жмеринки приїхав відпочивати в один із санаторіїв Хмільника. Вирішив прогулятися курортним містом у чорній футболці з написом «СССР».



Його затримали правоохоронці за одяг із забороненою комуністичною символікою. За це чоловік може отримати до п’яти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець містечка Жмеринка, що на Вінниччині, може потрапити на 5 років за ґрати через заборонену комуністичну символіку.Про це повідомляє Вісник і К 30-річний житель Жмеринки приїхав відпочивати в один із санаторіїв Хмільника. Вирішив прогулятися курортним містом у чорній футболці з написом «СССР».Його затримали правоохоронці за одяг із забороненою комуністичною символікою. За це чоловік може отримати до п’яти років позбавлення волі.

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