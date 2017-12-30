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Українець може сісти до в’язниці за футболку «СССР»

Українець може сісти до в’язниці за футболку «СССР»
Мешканець містечка Жмеринка, що на Вінниччині, може потрапити на 5 років за ґрати через заборонену комуністичну символіку.

Про це повідомляє Вісник і К.

30-річний житель Жмеринки приїхав відпочивати в один із санаторіїв Хмільника. Вирішив прогулятися курортним містом у чорній футболці з написом «СССР».

Його затримали правоохоронці за одяг із забороненою комуністичною символікою. За це чоловік може отримати до п’яти років позбавлення волі.


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Теги: комунізм, пропаганда
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