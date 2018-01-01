У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки
Сьогодні, 06:42
Інвестувати у будівництво шахти № 10 «Нововолинська» можуть представники польської Групи FASING.
Про це повідомили в Міненерговугілля.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосив на потребі державного сектору вугільної галузі в модернізації та технічному переоснащенні шахт для забезпечення збільшення видобутку енергетичного вугілля.
Заступник міністра Анатолій Корзун та керівники вугільних підприємств ознайомили польських фахівців із можливостями інвестування. «У нас є бажання працювати, а у вас є обладнання, яке ми можемо впровадити, щоб зарядити нові лави», - наголосили керівники шахт.
Анатолій Корзун запропонував ознайомитися з проектом будівництва шахти, «Нововолинська» №10, яка має 90% готовності та потребує інвестицій та обладнання для початку роботи. Запаси вугілля шахти становлять близько 36 мільйонів тонн, що дозволить видобувати до 1 мільйона тонн вугілля на рік.
За підсумками зустрічі домовилися щодо обміну інформацією для подальшого опрацювання та планування співпраці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в Міненерговугілля.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосив на потребі державного сектору вугільної галузі в модернізації та технічному переоснащенні шахт для забезпечення збільшення видобутку енергетичного вугілля.
Заступник міністра Анатолій Корзун та керівники вугільних підприємств ознайомили польських фахівців із можливостями інвестування. «У нас є бажання працювати, а у вас є обладнання, яке ми можемо впровадити, щоб зарядити нові лави», - наголосили керівники шахт.
Анатолій Корзун запропонував ознайомитися з проектом будівництва шахти, «Нововолинська» №10, яка має 90% готовності та потребує інвестицій та обладнання для початку роботи. Запаси вугілля шахти становлять близько 36 мільйонів тонн, що дозволить видобувати до 1 мільйона тонн вугілля на рік.
За підсумками зустрічі домовилися щодо обміну інформацією для подальшого опрацювання та планування співпраці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Виготовили посібники про правову допомогу для незрячих волинян
Сьогодні, 07:51
У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки
Сьогодні, 06:42
На «бляхах» можна і по зустрічній у Луцьку, - соцмережі
Сьогодні, 06:09
Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян
Сьогодні, 04:45
Тільки 10% мешканців району на Волині обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 03:52