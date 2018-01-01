У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки

Інвестувати у будівництво шахти № 10 «Нововолинська» можуть представники польської Групи FASING.Про це повідомили в Міненерговугілля.Міністр енергетики та вугільної промисловостінаголосив на потребі державного сектору вугільної галузі в модернізації та технічному переоснащенні шахт для забезпечення збільшення видобутку енергетичного вугілля.Заступник міністрата керівники вугільних підприємств ознайомили польських фахівців із можливостями інвестування. «У нас є бажання працювати, а у вас є обладнання, яке ми можемо впровадити, щоб зарядити нові лави», - наголосили керівники шахт.Анатолій Корзун запропонував ознайомитися з проектом будівництва шахти, «Нововолинська» №10, яка має 90% готовності та потребує інвестицій та обладнання для початку роботи. Запаси вугілля шахти становлять близько 36 мільйонів тонн, що дозволить видобувати до 1 мільйона тонн вугілля на рік.За підсумками зустрічі домовилися щодо обміну інформацією для подальшого опрацювання та планування співпраці.