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У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки

У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки
Інвестувати у будівництво шахти № 10 «Нововолинська» можуть представники польської Групи FASING.

Про це повідомили в Міненерговугілля.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосив на потребі державного сектору вугільної галузі в модернізації та технічному переоснащенні шахт для забезпечення збільшення видобутку енергетичного вугілля.

Заступник міністра Анатолій Корзун та керівники вугільних підприємств ознайомили польських фахівців із можливостями інвестування. «У нас є бажання працювати, а у вас є обладнання, яке ми можемо впровадити, щоб зарядити нові лави», - наголосили керівники шахт.

Анатолій Корзун запропонував ознайомитися з проектом будівництва шахти, «Нововолинська» №10, яка має 90% готовності та потребує інвестицій та обладнання для початку роботи. Запаси вугілля шахти становлять близько 36 мільйонів тонн, що дозволить видобувати до 1 мільйона тонн вугілля на рік.

За підсумками зустрічі домовилися щодо обміну інформацією для подальшого опрацювання та планування співпраці.


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Теги: шахта, Волинь
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