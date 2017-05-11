Виготовили посібники про правову допомогу для незрячих волинян

Незрячі волиняни мають змогу отримувати інформацію про систему безоплатної правової допомоги, викладену шрифтом Брайля.Тираж таких буклетів був надрукований завдяки підтримці українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» у співпраці з редакцією Українського товариства сліпих «Заклик», - повідомили у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області.Буклети, надруковані шрифтом Брайля, розповідають про види безоплатної правової допомоги і про те, де саме її можна отримати. Окрім того, там вказаний номер телефону контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103, за яким цілодобово та безкоштовно можна отримати консультацію чи роз’яснення або іншу правову інформацію.Шрифт Брайля – це рельєфно-крапковий тактильний шрифт, який можна читати у цілковитій темряві. Чимало незрячих громадян володіють цією технікою.«Доступ до правосуддя вразливих груп населення залежить від того, як добре вони обізнані зі своїми правами та способами їх захисту. Саме тому, дуже важливою є правопросвітницька робота і ми сподіваємося, що буклети шрифтом Брайля сприятимуть поширенню інформації серед людей з інвалідністю по зору про те, як може допомогти система безоплатної правової допомоги у реалізації та захисті їхніх прав», – зазначила експертЗа словами фахівців центрів БПД в різних областях України, люди з інвалідністю – це найвразливіша категорія громадян, які часто стають жертвами махінацій. Найчастіше вони звертаються з питаннями розірвання договорів довічного утримання та дарування, захисту прав споживачів, розірвання шлюбу, оформлення кредиту чи спадщини.