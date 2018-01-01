Вранці на Волинь привезуть тіло Миколи Вільчинського
Сьогодні, 00:05
Небайдужих волинян закликають зустріти тіло військовослужбовця 24 бригади Миколи Вільчинського, який загинув від кулі снайпера.
Про це у Facebook повідомили активісти «Автомайдану України».
«Волинь зустрічає свого загиблого Героя Миколу Вільчинського, військового 24-ї бригади, що загинув під кулі снайпера 12 червня», - йдеться у повідомленні.
Траурний кортеж зустрічатимуть сьогодні, 15 червня, о 07:00 на Цуманському посту патрульної поліції.
Маршрут слідування:
06:30 Рівненське кільце - 07:00 Цуманський пост - орієнтовно 08:00 - м.Луцьк - 09:00 Горохів – Берестечко
«Не будьте байдужими, приїдьте/прийдіть вшанувати пам`ять Героя, який боронив рідну землю від ворожої окупації», - закликають волинян.
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Про це у Facebook повідомили активісти «Автомайдану України».
«Волинь зустрічає свого загиблого Героя Миколу Вільчинського, військового 24-ї бригади, що загинув під кулі снайпера 12 червня», - йдеться у повідомленні.
Траурний кортеж зустрічатимуть сьогодні, 15 червня, о 07:00 на Цуманському посту патрульної поліції.
Маршрут слідування:
06:30 Рівненське кільце - 07:00 Цуманський пост - орієнтовно 08:00 - м.Луцьк - 09:00 Горохів – Берестечко
«Не будьте байдужими, приїдьте/прийдіть вшанувати пам`ять Героя, який боронив рідну землю від ворожої окупації», - закликають волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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