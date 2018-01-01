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Вранці на Волинь привезуть тіло Миколи Вільчинського

Вранці на Волинь привезуть тіло Миколи Вільчинського
Небайдужих волинян закликають зустріти тіло військовослужбовця 24 бригади Миколи Вільчинського, який загинув від кулі снайпера.

Про це у Facebook повідомили активісти «Автомайдану України».

«Волинь зустрічає свого загиблого Героя Миколу Вільчинського, військового 24-ї бригади, що загинув під кулі снайпера 12 червня», - йдеться у повідомленні.

Траурний кортеж зустрічатимуть сьогодні, 15 червня, о 07:00 на Цуманському посту патрульної поліції.

Маршрут слідування:

06:30 Рівненське кільце - 07:00 Цуманський пост - орієнтовно 08:00 - м.Луцьк - 09:00 Горохів – Берестечко

«Не будьте байдужими, приїдьте/прийдіть вшанувати пам`ять Героя, який боронив рідну землю від ворожої окупації», - закликають волинян.

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Теги: Микола Вільчинський, війна
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