Волинський військовий знайшов кохання на полігоні
Сьогодні, 02:04
Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Токарчук зі своєю дружиною Ольгою познайомився на військовому полігоні.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби бригади у соціальній мережі Facebook.
Cтарший лейтенант Сергій Токарчук пройшов бої під Докучаєвськом, Мар’їнкою, Красногорівкою, Станицею Луганською. «Ніколи, навіть коли було дуже «гаряче», не дозволяв собі паніки, бо вона - прямий шлях до поразки. Тільки чіткі усвідомлені й вивірені дії дадуть змогу перемогти. На цьому стою, за таким принципом гартую свій колектив. І це дає результат, який відчутно б’є, в прямому й переносному сенсі, по ворогові», - розповідає Сергій Токарчук.
У жовтні 2017 року за особисту мужність і героїзм старший лейтенант Сергій Токарчук був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня.
Цьогоріч у січні Сергій Токарчук одружився. Небагатослівний, старший лейтенант зізнається, що з дружиною, маленькою й тендітною Ольгою, санітарним інструктором, яка теж служить у 14-й бригаді, познайомився 2 роки тому на полігоні.
«Ольга тоді тільки призвалася до лав Збройних Сил після закінчення медичного коледжу. А я тільки повернувся з відрядження, й закрутилося…» - розказав він.
«Сергій тоді тільки прийняв командування підрозділом, почав заходити у справах, згодом – на чай. І ось, ми вже одружені. Сергій надзвичайно відповідальний, стриманий, толковий… Та про що я? Він – найкращий, ідеальний чоловік, і я кохаю його всім серцем… Я зараз навіть уявити не можу, як я жила без нього, і на великій землі, і на передовій. Попереду в нас із Сергієм усе життя і море мрій, які ми неодмінно здійснимо. Бо ми разом, а це вже запорука успіху. Звісно ж, найперша з них – про нашу перемогу…» - усміхається Ольга Токарчук.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби бригади у соціальній мережі Facebook.
Cтарший лейтенант Сергій Токарчук пройшов бої під Докучаєвськом, Мар’їнкою, Красногорівкою, Станицею Луганською. «Ніколи, навіть коли було дуже «гаряче», не дозволяв собі паніки, бо вона - прямий шлях до поразки. Тільки чіткі усвідомлені й вивірені дії дадуть змогу перемогти. На цьому стою, за таким принципом гартую свій колектив. І це дає результат, який відчутно б’є, в прямому й переносному сенсі, по ворогові», - розповідає Сергій Токарчук.
У жовтні 2017 року за особисту мужність і героїзм старший лейтенант Сергій Токарчук був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня.
Цьогоріч у січні Сергій Токарчук одружився. Небагатослівний, старший лейтенант зізнається, що з дружиною, маленькою й тендітною Ольгою, санітарним інструктором, яка теж служить у 14-й бригаді, познайомився 2 роки тому на полігоні.
«Ольга тоді тільки призвалася до лав Збройних Сил після закінчення медичного коледжу. А я тільки повернувся з відрядження, й закрутилося…» - розказав він.
«Сергій тоді тільки прийняв командування підрозділом, почав заходити у справах, згодом – на чай. І ось, ми вже одружені. Сергій надзвичайно відповідальний, стриманий, толковий… Та про що я? Він – найкращий, ідеальний чоловік, і я кохаю його всім серцем… Я зараз навіть уявити не можу, як я жила без нього, і на великій землі, і на передовій. Попереду в нас із Сергієм усе життя і море мрій, які ми неодмінно здійснимо. Бо ми разом, а це вже запорука успіху. Звісно ж, найперша з них – про нашу перемогу…» - усміхається Ольга Токарчук.
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