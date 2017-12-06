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День донора: як працює станція переливання крові на Волині

День донора: як працює станція переливання крові на Волині
На Волині, як і загалом у світі, 14 червня відзначали День донора. Журналісти показали, в якому режимі працює обласна станція переливання крові та хто здає кров.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Забезпечити усі лікувальні установи області донорськими компонентами та препаратами крові – таке завдання працівників обласної станції переливання крові.

Завідувачка відділення Надія Воробей розповідає: «Вся кров, яка в нас заготовляється, заготовляється шляхом безкоштовного донорства. У нас дуже маленький відсоток платної заготівлі, і це, як правило, резус-негативні донори. Ну, в яких рідкісна група крові. Основна цінність нашої служби – донор. Нема донора – нема служби крові».

Детальніше, як працює обласна станція переливання крові – у відео.



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Теги: донор, кров
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