День донора: як працює станція переливання крові на Волині





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Забезпечити усі лікувальні установи області донорськими компонентами та препаратами крові – таке завдання працівників обласної станції переливання крові.



Завідувачка відділення Надія Воробей розповідає: «Вся кров, яка в нас заготовляється, заготовляється шляхом безкоштовного донорства. У нас дуже маленький відсоток платної заготівлі, і це, як правило, резус-негативні донори. Ну, в яких рідкісна група крові. Основна цінність нашої служби – донор. Нема донора – нема служби крові».



Детальніше, як працює обласна станція переливання крові – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині, як і загалом у світі, 14 червня відзначали День донора. Журналісти показали, в якому режимі працює обласна станція переливання крові та хто здає кров.Про це повідомляє ВРД НСТУ Забезпечити усі лікувальні установи області донорськими компонентами та препаратами крові – таке завдання працівників обласної станції переливання крові.Завідувачка відділеннярозповідає: «Вся кров, яка в нас заготовляється, заготовляється шляхом безкоштовного донорства. У нас дуже маленький відсоток платної заготівлі, і це, як правило, резус-негативні донори. Ну, в яких рідкісна група крові. Основна цінність нашої служби – донор. Нема донора – нема служби крові».Детальніше, як працює обласна станція переливання крові – у відео.

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