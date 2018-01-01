Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян

росте на Волині. Від контакту з рослиною потерпають люди.



Про це повідомляє



До опікового центру уже звернулося шестеро волинян. Раніше чоловік у Ковельському районі через це взагалі потрапив до реанімації.



Як борються із небезпечним бур’яном у волинських селах – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше сотні гектарів отруйного борщівника Сосновського. Від контакту з рослиною потерпають люди.Про це повідомляє ВРД НСТУ До опікового центру уже звернулося шестеро волинян. Раніше чоловік у Ковельському районі через це взагаліЯк борються із небезпечним бур’яном у волинських селах – у сюжеті.

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