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Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян

Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян
Більше сотні гектарів отруйного борщівника Сосновського росте на Волині. Від контакту з рослиною потерпають люди.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

До опікового центру уже звернулося шестеро волинян. Раніше чоловік у Ковельському районі через це взагалі потрапив до реанімації.

Як борються із небезпечним бур’яном у волинських селах – у сюжеті.



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Теги: борщівник, Волинь
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