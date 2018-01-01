Через борщівник до опікового центру потрапили вже 6 волинян
Сьогодні, 04:45
Більше сотні гектарів отруйного борщівника Сосновського росте на Волині. Від контакту з рослиною потерпають люди.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
До опікового центру уже звернулося шестеро волинян. Раніше чоловік у Ковельському районі через це взагалі потрапив до реанімації.
Як борються із небезпечним бур’яном у волинських селах – у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
До опікового центру уже звернулося шестеро волинян. Раніше чоловік у Ковельському районі через це взагалі потрапив до реанімації.
Як борються із небезпечним бур’яном у волинських селах – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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