Тільки 10% мешканців району на Волині обрали сімейного лікаря





Про це заявила голова Іваничівської РДА Лілія Кревська під час виїзного прийому громадян у селі Кречів Литовезької сільської ради, - повідомляє



За словами Кревської, медична реформа насамперед стосується закладів первинної ланки медицини.



«Нині стартує кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Слід зазначити, що в Іваничівському районі лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70 % декларацій для стабільного функціонування медзакладів. І тому ми маємо підписати декларації з сімейними лікарями, або залишимо їх без заробітної плати. Адже якщо 70% населення району не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», – зазначила голова РДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі на Волині лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря.Про це заявила голова Іваничівської РДАпід час виїзного прийому громадян у селі Кречів Литовезької сільської ради, - повідомляє Район. Іваничі За словами Кревської, медична реформа насамперед стосується закладів первинної ланки медицини.«Нині стартує кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Слід зазначити, що в Іваничівському районі лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70 % декларацій для стабільного функціонування медзакладів. І тому ми маємо підписати декларації з сімейними лікарями, або залишимо їх без заробітної плати. Адже якщо 70% населення району не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», – зазначила голова РДА.

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