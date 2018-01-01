Тільки 10% мешканців району на Волині обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 03:52
В Іваничівському районі на Волині лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря.
Про це заявила голова Іваничівської РДА Лілія Кревська під час виїзного прийому громадян у селі Кречів Литовезької сільської ради, - повідомляє Район. Іваничі.
За словами Кревської, медична реформа насамперед стосується закладів первинної ланки медицини.
«Нині стартує кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Слід зазначити, що в Іваничівському районі лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70 % декларацій для стабільного функціонування медзакладів. І тому ми маємо підписати декларації з сімейними лікарями, або залишимо їх без заробітної плати. Адже якщо 70% населення району не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», – зазначила голова РДА.
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Про це заявила голова Іваничівської РДА Лілія Кревська під час виїзного прийому громадян у селі Кречів Литовезької сільської ради, - повідомляє Район. Іваничі.
За словами Кревської, медична реформа насамперед стосується закладів первинної ланки медицини.
«Нині стартує кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Слід зазначити, що в Іваничівському районі лише 10 % населення обрали свого сімейного лікаря. Цей процес триватиме до кінця року. Адже з початку 2019 року коштів медичної субвенції не буде, а все фінансування йтиме через Національну службу здоров’я України. Тому так важливо укласти не менше 70 % декларацій для стабільного функціонування медзакладів. І тому ми маємо підписати декларації з сімейними лікарями, або залишимо їх без заробітної плати. Адже якщо 70% населення району не підпише декларацій, то держава коштів не дасть – будемо шукати їх на місцях», – зазначила голова РДА.
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