Курс валют у Луцьку на 15 червня





Євро при купівлі становить - 30,534 при продажу - 31,091.



Курс російського рубля: купівля - 0,374, продаж - 0,433.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,355.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,996, а продаж - 26,263.Євро при купівлі становить - 30,534 при продажу - 31,091.Курс російського рубля: купівля - 0,374, продаж - 0,433.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,700, продаж - 7,355.

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