На Волинь привезли тіло загиблого на Сході Героя. ФОТО
Сьогодні, 08:36
У Луцьку віддали шану волинянину Миколі Вільчинському, який загинув від кулі снайпера у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, Микола Вільчинський загинув 12 червня. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
У Горохівському районі 14-16 червня оголосили днями жалоби.
Колона з численних автомобілів зустріла тіло полеглого від кулі снайпера бійця 24-ї ОМБ Миколу Вільчинського. Від Цуманського перехрестя колона рушила через Луцьк до села Берестечко Горохівського району.
Тіло загиблого героя зустріли 15 червня близько 7.00.
Нагадаємо, уродженець села Старики Горохівського району Микола Вільчинський загинув 12 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил. У нього залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня. Днями Микола приїздив у рідне село Старики на хрестини своєї донечки.
26-річний Микола Вільчинський 5 років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування. Закінчив професійно-технічне училище №27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району.
Зустрівшись, військові побратими загиблого та волонтери обговорили напружену ситуацію на сході нашої країни. Вони наголошували, що обстріли відбуваються регулярно, однак наше командування не завжди дає дозвіл на вогонь у відповідь.
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Так, колона у супроводі патрульної поліції проїхала Луцьком, рух супроводжувався сигналами автомобілів. В центрі міста колона з автомобілів зупинилася на деякий час, щоб люди могли вшанувати полеглого Героя.
Багато лучан ставали на коліна, таким чином віддаючи останню шану Героєві Миколі Вільчинському.
Проїхавши обласним центром Волині, волонтери вирушили у село Берестечко Горохівського району.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, Микола Вільчинський загинув 12 червня. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
У Горохівському районі 14-16 червня оголосили днями жалоби.
Колона з численних автомобілів зустріла тіло полеглого від кулі снайпера бійця 24-ї ОМБ Миколу Вільчинського. Від Цуманського перехрестя колона рушила через Луцьк до села Берестечко Горохівського району.
Тіло загиблого героя зустріли 15 червня близько 7.00.
Нагадаємо, уродженець села Старики Горохівського району Микола Вільчинський загинув 12 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил. У нього залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня. Днями Микола приїздив у рідне село Старики на хрестини своєї донечки.
26-річний Микола Вільчинський 5 років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування. Закінчив професійно-технічне училище №27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району.
Зустрівшись, військові побратими загиблого та волонтери обговорили напружену ситуацію на сході нашої країни. Вони наголошували, що обстріли відбуваються регулярно, однак наше командування не завжди дає дозвіл на вогонь у відповідь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
Так, колона у супроводі патрульної поліції проїхала Луцьком, рух супроводжувався сигналами автомобілів. В центрі міста колона з автомобілів зупинилася на деякий час, щоб люди могли вшанувати полеглого Героя.
Багато лучан ставали на коліна, таким чином віддаючи останню шану Героєві Миколі Вільчинському.
Проїхавши обласним центром Волині, волонтери вирушили у село Берестечко Горохівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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