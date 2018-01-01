У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 08:49
У Луцьку, на вулиці Рівненській, зіткнулися три автомобілі - два легковики та фургон.
Аварія трапилася у п'ятницю, 15 червня, – пише Перший.
За словами очевидців, фургон Renault Kangoo зупинився перед переходом, аби пропустити пішохода.
Ймовірно, через слизьку дорогу та неуважність водії двох легковиків, які їхали за фургоном, не розрахували правильної дистанції. Сталося зіткнення.
Постраждалих немає. З автомобілів найбільше постраждали «Жигулі».
Обставини аварії з’ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилася у п'ятницю, 15 червня, – пише Перший.
За словами очевидців, фургон Renault Kangoo зупинився перед переходом, аби пропустити пішохода.
Ймовірно, через слизьку дорогу та неуважність водії двох легковиків, які їхали за фургоном, не розрахували правильної дистанції. Сталося зіткнення.
Постраждалих немає. З автомобілів найбільше постраждали «Жигулі».
Обставини аварії з’ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині втопився молодий чоловік
Сьогодні, 09:18
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 08:49
На Волинь привезли тіло загиблого на Сході Героя. ФОТО
Сьогодні, 08:36
День донора: як працює станція переливання крові на Волині
Сьогодні, 08:30