У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО





Аварія трапилася у п'ятницю, 15 червня, – пише Перший.



За словами очевидців, фургон Renault Kangoo зупинився перед переходом, аби пропустити пішохода.



Ймовірно, через слизьку дорогу та неуважність водії двох легковиків, які їхали за фургоном, не розрахували правильної дистанції. Сталося зіткнення.



Постраждалих немає. З автомобілів найбільше постраждали «Жигулі».



Обставини аварії з’ясовує поліція.



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