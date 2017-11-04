Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
У місті Ірпінь Київської області BMW протаранив зупинку, злетів з дороги на парковку та пошкодив ще три автомобілі. Водій джипа чудом вижив.
Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише ТСН.
Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.
Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.
У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.
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Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише ТСН.
Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.
Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.
У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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