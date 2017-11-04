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Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО

Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
У місті Ірпінь Київської області BMW протаранив зупинку, злетів з дороги на парковку та пошкодив ще три автомобілі. Водій джипа чудом вижив.

Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише ТСН.

Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.

Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.

У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.





Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Чудом вижив: на величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Ірпінь, Київ, ДТП, євробляха
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