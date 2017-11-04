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На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО

На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
У місті Ірпінь Київської області BMW протаранив зупинку, злетів з дороги на парковку та пошкодив ще три автомобілі. Водій джипа, на диво, вижив.

Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише ТСН.

Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.

Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.

У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.





На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Ірпінь, Київ, ДТП, євробляха
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