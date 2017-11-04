На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО





Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише



Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.



Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.



У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ірпінь Київської області BMW протаранив зупинку, злетів з дороги на парковку та пошкодив ще три автомобілі. Водій джипа, на диво, вижив.Моторошна ДТП трапилася у четвер, 14 червня, - пише ТСН Близько 19:30 на вулиці Університетській водій BMW на шаленій швидкості не впорався з керуванням, зніс зупинку і вилетів на паркування, пошкодивши ще три автомобілі. Внаслідок ДТП машину винуватця аварії розірвало навпіл, пише Портал Ірпеня.Внаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW. Спідометр автомобілю застиг на позначці 145 км/год, передає Київ Оперативний.У мережі з'явилися відео з місця ДТП. На одному з них видно, як BMW злітає з дороги і зносить зупинку.

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