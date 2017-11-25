У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 09:36
У торгово-розважальному центрі ПортCity до кінця липня діє "тиждень переваг".
Щопонеділка: у боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню);
Щовівторка: у кінотеатрі PremierCity – найнижчі ціни на кіно. Сеанси до 18:00 - 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.
Щосереди: у боулінг клубі StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.
Щочетверга: у ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.
Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.
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Щопонеділка: у боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню);
Щовівторка: у кінотеатрі PremierCity – найнижчі ціни на кіно. Сеанси до 18:00 - 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.
Щосереди: у боулінг клубі StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.
Щочетверга: у ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.
Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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