вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – тиждень переваг*

У «ПортCity» – тиждень переваг*
У торгово-розважальному центрі ПортCity до кінця липня діє "тиждень переваг".

Щопонеділка: у боулінг клуб StrikeCity – на все 1+1 (окрім суши та барного меню);

Щовівторка: у кінотеатрі PremierCity – найнижчі ціни на кіно. Сеанси до 18:00 - 35 грн, сеанси після 18:00 – 50 грн.

Щосереди: у боулінг клубі StrikeCity – «День Боулера». Найнижчі ціни на боулінг для власників клубних карт – 75грн/година гри.

Щочетверга: у ресторація Брама – знижка 50% на все меню гарячої лінії.

Обирайте дозвілля до смаку та відпочивайте вигідно разом з ТРЦ ПортСity.

У «ПортCity» – тиждень переваг*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, знижки, переваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Вибух у Києві: поранені четверо дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
У «ПортCity» – тиждень переваг*
Сьогодні, 09:36
На Волині втопився молодий чоловік
Сьогодні, 09:18
На величезній швидкості BMW збив зупинку та пошкодив три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
Одяг від 99 гривень і «1+1=3»: гід по знижках від «ПортCity»* Одяг від 99 гривень і «1+1=3»: гід по знижках від «ПортCity»*
20 квітень, 20:05
«ПортCity» презентує «Гід по знижкам» «ПортCity» презентує «Гід по знижкам»
30 березень, 19:04
Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО
25 листопад, 2017, 14:45
Волинян запрошують на «чорну п’ятницю» у «ПортCity»* Волинян запрошують на «чорну п’ятницю» у «ПортCity»*
07 листопад, 2017, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» підписала ще одного новачка. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
 0
Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
Сьогодні, 10:45
 0
На Одещині 30 людей тримали в рабстві
Сьогодні, 10:40
 0
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8