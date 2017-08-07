Вибух у Києві: поранені четверо дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
У Києві на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух у старому автомобілі. В результаті події четверо дітей отримали поранення.
Зазначається, що автомобіль "Волга", міг замінувати власник транспортного засобу після попереднього проникнення в авто, - пише 24 канал.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За словами Авакова, діти проникли у припарковану "Волгу", відкрили бардачок, після чого пролунав вибух.
Навколо кров, четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить до тями. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини,
– написав глава МВС.
Він додав, що власника авто вже затримали в Рівненській області.
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Зазначається, що автомобіль "Волга", міг замінувати власник транспортного засобу після попереднього проникнення в авто, - пише 24 канал.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За словами Авакова, діти проникли у припарковану "Волгу", відкрили бардачок, після чого пролунав вибух.
Навколо кров, четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить до тями. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини,
– написав глава МВС.
Він додав, що власника авто вже затримали в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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