ПриватБанк пропонує волинським аграріям вигідний лізинг сільгосптехніки*

Оновлення техніки - суттєва стаття витрат для фермерських господарств. ПриватБанк пропонує вигідні умови лізингу техніки та обладнання для волинських аграріїв.Якісна сільськогосподарська техніка - недешеве задоволення. Тому багато підприємців обирають орендувати її, аніж купувати. Втім, придбати власне сільгоспобладнання - вигідна інвестиція, адже по завершенню робіт його теж можна здавати в оренду.ПриватБанк пропонує вигідні умови лізингу сільськогосподарської техніки. Термін угоди - до 5 років, а сума кредиту - від 250 тисяч до 300 мільйонів гривень. Відсоткова ставка становитиме від 3 % річних.Придбати у лізинг можна як нову техніку, так і ту, що була у вжитку. Авансовий платіж на нову складатиме 20% від вартості для вітчизняної техніки та 30% від вартості техніки імпортного виробництва. Аванс на вживане імпортне обладнання становитиме 30% від вартості. Розрахувати платежі за договором лізингу можна на офіційному сайті ПриватБанку.“Ми розуміємо, що сільське господарство - це бізнес, який живе циклами, залежно від пори року. Тому ПриватБанк пропонує для волинських аграріїв адаптований графік погашення кредиту з урахуванням сезонності бізнесу. Підприємець щомісяця сплачуватиме відсотки за кредитом, а тіло кредиту може гасити у ті місяці, коли йому зручно, але не менш, ніж два рази на рік”, - розповіла керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу Північно-Західного регіонального управлінняЗауважимо, що ПриватБанк працює тільки з перевіреними постачальниками техніки. До того ж фінансова установа захищає майно аграріїв - на предмет лізингу не можна накласти арешт чи стягнення.За детальнішими консультаціями з приводу лізингу сільськогосподарської техніки та інших програм для аграріїв можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.