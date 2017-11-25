ПриватБанк пропонує волинським аграріям вигідний лізинг сільгосптехніки*
Сьогодні, 01:37
Оновлення техніки - суттєва стаття витрат для фермерських господарств. ПриватБанк пропонує вигідні умови лізингу техніки та обладнання для волинських аграріїв.
Якісна сільськогосподарська техніка - недешеве задоволення. Тому багато підприємців обирають орендувати її, аніж купувати. Втім, придбати власне сільгоспобладнання - вигідна інвестиція, адже по завершенню робіт його теж можна здавати в оренду.
ПриватБанк пропонує вигідні умови лізингу сільськогосподарської техніки. Термін угоди - до 5 років, а сума кредиту - від 250 тисяч до 300 мільйонів гривень. Відсоткова ставка становитиме від 3 % річних.
Придбати у лізинг можна як нову техніку, так і ту, що була у вжитку. Авансовий платіж на нову складатиме 20% від вартості для вітчизняної техніки та 30% від вартості техніки імпортного виробництва. Аванс на вживане імпортне обладнання становитиме 30% від вартості. Розрахувати платежі за договором лізингу можна на офіційному сайті ПриватБанку.
“Ми розуміємо, що сільське господарство - це бізнес, який живе циклами, залежно від пори року. Тому ПриватБанк пропонує для волинських аграріїв адаптований графік погашення кредиту з урахуванням сезонності бізнесу. Підприємець щомісяця сплачуватиме відсотки за кредитом, а тіло кредиту може гасити у ті місяці, коли йому зручно, але не менш, ніж два рази на рік”, - розповіла керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу Північно-Західного регіонального управління Ірина Дутко.
Зауважимо, що ПриватБанк працює тільки з перевіреними постачальниками техніки. До того ж фінансова установа захищає майно аграріїв - на предмет лізингу не можна накласти арешт чи стягнення.
За детальнішими консультаціями з приводу лізингу сільськогосподарської техніки та інших програм для аграріїв можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.
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Якісна сільськогосподарська техніка - недешеве задоволення. Тому багато підприємців обирають орендувати її, аніж купувати. Втім, придбати власне сільгоспобладнання - вигідна інвестиція, адже по завершенню робіт його теж можна здавати в оренду.
ПриватБанк пропонує вигідні умови лізингу сільськогосподарської техніки. Термін угоди - до 5 років, а сума кредиту - від 250 тисяч до 300 мільйонів гривень. Відсоткова ставка становитиме від 3 % річних.
Придбати у лізинг можна як нову техніку, так і ту, що була у вжитку. Авансовий платіж на нову складатиме 20% від вартості для вітчизняної техніки та 30% від вартості техніки імпортного виробництва. Аванс на вживане імпортне обладнання становитиме 30% від вартості. Розрахувати платежі за договором лізингу можна на офіційному сайті ПриватБанку.
“Ми розуміємо, що сільське господарство - це бізнес, який живе циклами, залежно від пори року. Тому ПриватБанк пропонує для волинських аграріїв адаптований графік погашення кредиту з урахуванням сезонності бізнесу. Підприємець щомісяця сплачуватиме відсотки за кредитом, а тіло кредиту може гасити у ті місяці, коли йому зручно, але не менш, ніж два рази на рік”, - розповіла керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу Північно-Західного регіонального управління Ірина Дутко.
Зауважимо, що ПриватБанк працює тільки з перевіреними постачальниками техніки. До того ж фінансова установа захищає майно аграріїв - на предмет лізингу не можна накласти арешт чи стягнення.
За детальнішими консультаціями з приводу лізингу сільськогосподарської техніки та інших програм для аграріїв можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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