У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО





Про це пише



Спортивний майданчик зі штучним покриттям у Володимирі-Волинському, що на вулиці Поліської Січі, урочисте відкриття якого відбулося 11 квітня, зіпсували хулігани.



«Чи знайдуть винних, і чи понесуть вони покарання, – дасться знати», - пише видання.



Зараз на фото можна побачити розкидане сміття та поламану огорожу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті на Волині невідомі зіпсували нещодавно збудований дитячий майданчик.Про це пише Володимир Медіа Спортивний майданчик зі штучним покриттям у Володимирі-Волинському, що на вулиці Поліської Січі, урочисте відкриття якого відбулося 11 квітня, зіпсували хулігани.«Чи знайдуть винних, і чи понесуть вони покарання, – дасться знати», - пише видання.Зараз на фото можна побачити розкидане сміття та поламану огорожу.

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