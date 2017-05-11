У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У місті на Волині невідомі зіпсували нещодавно збудований дитячий майданчик.
Про це пише Володимир Медіа.
Спортивний майданчик зі штучним покриттям у Володимирі-Волинському, що на вулиці Поліської Січі, урочисте відкриття якого відбулося 11 квітня, зіпсували хулігани.
«Чи знайдуть винних, і чи понесуть вони покарання, – дасться знати», - пише видання.
Зараз на фото можна побачити розкидане сміття та поламану огорожу.
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Про це пише Володимир Медіа.
Спортивний майданчик зі штучним покриттям у Володимирі-Волинському, що на вулиці Поліської Січі, урочисте відкриття якого відбулося 11 квітня, зіпсували хулігани.
«Чи знайдуть винних, і чи понесуть вони покарання, – дасться знати», - пише видання.
Зараз на фото можна побачити розкидане сміття та поламану огорожу.
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Коментарі 1
Я не живодер, але руки би обламала і в анус позасовувала по самі локті. Виродки
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