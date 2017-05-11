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У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО

У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
У місті на Волині невідомі зіпсували нещодавно збудований дитячий майданчик.

Про це пише Володимир Медіа.

Спортивний майданчик зі штучним покриттям у Володимирі-Волинському, що на вулиці Поліської Січі, урочисте відкриття якого відбулося 11 квітня, зіпсували хулігани.

«Чи знайдуть винних, і чи понесуть вони покарання, – дасться знати», - пише видання.

Зараз на фото можна побачити розкидане сміття та поламану огорожу.
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО

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Теги: Володимир, вандали, майданчик
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Коментарі 1
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Я не живодер, але руки би обламала і в анус позасовувала по самі локті. Виродки
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