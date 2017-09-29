На Одещині 30 людей тримали в рабстві
Сьогодні, 10:40
В Одеській області поліцейські звільнили близько 30 осіб, яких незаконно утримували і використовували як рабів.
Серед них була жінка на 8-му місяці вагітності, повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Нацполіціі України Сергій Князєв, - пише Обозреватель.
"Сьогодні, 15 червня, поліцейські підрозділу "Крим" в Овідіопольському районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких утримували проти їх волі та експлуатували як рабів", - розповів Князєв.
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Серед них була жінка на 8-му місяці вагітності, повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Нацполіціі України Сергій Князєв, - пише Обозреватель.
"Сьогодні, 15 червня, поліцейські підрозділу "Крим" в Овідіопольському районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких утримували проти їх волі та експлуатували як рабів", - розповів Князєв.
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