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На Одещині 30 людей тримали в рабстві. ФОТО. ВІДЕО.

На Одещині 30 людей тримали в рабстві. ФОТО. ВІДЕО.
В Одеській області поліцейські звільнили близько 30 осіб, яких незаконно утримували і використовували як рабів.

Серед них була жінка на 8-му місяці вагітності, повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Нацполіціі України Сергій Князєв, - пише Обозреватель.

"Сьогодні, 15 червня, поліцейські підрозділу "Крим" в Овідіопольському районі Одеської області звільнили близько 30 осіб, яких утримували проти їх волі та експлуатували як рабів", - розповів Князєв.


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Теги: рабство, Одещина
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