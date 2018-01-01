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Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина

Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Солоденькі ягідки тільки нещодавно з'явилися на прилавках луцьких продавців. Ніжна малина - смаколик не з дешевих.

Тож скільки доведеться викласти за змогу насолодитися цією ягодою?

На Центральному (Старому) ринку за кілограм малини просять близько 24 гривень за літрову банку. Максимальна ціна - 30 гривень.

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На прилавки малина "приїхала" з різних міст і сіл Волині. Так, ягода з Чарукова коштує 25 гривень. З Милуш - також 25, з Гіркої Полонки - 15 гривень за півлітрову пластикову склянку (тобто 30 гривень за літр).

Малина з Лища коштує 25 гривень, а от з Ківерець 30 гривень за літр. Ціна малини, яка виросла у Луцьку, найнижча - 23 гривні за літр.

Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина

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Теги: Ринок, малина
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