Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина

Солоденькі ягідки тільки нещодавно з'явилися на прилавках луцьких продавців. Ніжна малина - смаколик не з дешевих.Тож скільки доведеться викласти за змогу насолодитися цією ягодою?На Центральному (Старому) ринку за кілограм малини просять близько 24 гривень за літрову банку. Максимальна ціна - 30 гривень.На прилавки малина "приїхала" з різних міст і сіл Волині. Так, ягода з Чарукова коштує 25 гривень. З Милуш - також 25, з Гіркої Полонки - 15 гривень за півлітрову пластикову склянку (тобто 30 гривень за літр).Малина з Лища коштує 25 гривень, а от з Ківерець 30 гривень за літр. Ціна малини, яка виросла у Луцьку, найнижча - 23 гривні за літр.