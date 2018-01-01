Від і до: скільки на луцькому ринку коштує малина
Сьогодні, 17:12
Солоденькі ягідки тільки нещодавно з'явилися на прилавках луцьких продавців. Ніжна малина - смаколик не з дешевих.
Тож скільки доведеться викласти за змогу насолодитися цією ягодою?
На Центральному (Старому) ринку за кілограм малини просять близько 24 гривень за літрову банку. Максимальна ціна - 30 гривень.
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На прилавки малина "приїхала" з різних міст і сіл Волині. Так, ягода з Чарукова коштує 25 гривень. З Милуш - також 25, з Гіркої Полонки - 15 гривень за півлітрову пластикову склянку (тобто 30 гривень за літр).
Малина з Лища коштує 25 гривень, а от з Ківерець 30 гривень за літр. Ціна малини, яка виросла у Луцьку, найнижча - 23 гривні за літр.
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Тож скільки доведеться викласти за змогу насолодитися цією ягодою?
На Центральному (Старому) ринку за кілограм малини просять близько 24 гривень за літрову банку. Максимальна ціна - 30 гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
На прилавки малина "приїхала" з різних міст і сіл Волині. Так, ягода з Чарукова коштує 25 гривень. З Милуш - також 25, з Гіркої Полонки - 15 гривень за півлітрову пластикову склянку (тобто 30 гривень за літр).
Малина з Лища коштує 25 гривень, а от з Ківерець 30 гривень за літр. Ціна малини, яка виросла у Луцьку, найнижча - 23 гривні за літр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
мАЛИНА НА рІВНЕНСЬКІЙ коштує від 600 грн в час
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