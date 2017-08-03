вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО

Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО
У Ковелі стартував чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Юнаки та дівчата змагаються на річці Турія.

В чемпіонаті беруть участь майже 700 спортсменів з 22 областей, - інформує 12 канал.

Волинь представляють вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля та Шацька.

Статус чемпіонату дозволяє позмагатись за першість і спортсменам з Азербайджану. Багато хлопців і дівчат вперше пробують свої сили на таких змаганнях. Кажуть, що чемпіонат України – чудовий трамплін для того, щоб підкорити ще вищі спортивні вершини.

Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні. Місто також має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, – зазначають організатори. Заїзди байдарок та каное на річці Турії в Ковелі триватимуть з 14-го по 17-те червня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: веслування, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» підписала ще одного новачка. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
Сьогодні, 10:45
На Одещині 30 людей тримали в рабстві
Сьогодні, 10:40
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Волинські спортсмени - серед кращих веслувальників світу Волинські спортсмени - серед кращих веслувальників світу
03 серпень, 2017, 22:29
У Ковелі відбувся чемпіонат області з веслування. ФОТО У Ковелі відбувся чемпіонат області з веслування. ФОТО
24 червень, 2016, 22:44
У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное У Ковелі – чемпіонат України з веслування на байдарках і каное
14 червень, 09:15
Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота» Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
13 червень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» підписала ще одного новачка. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
 0
Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
Сьогодні, 10:45
 0
На Одещині 30 людей тримали в рабстві
Сьогодні, 10:40
 0
У Володимирі-Волинському вандали понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8