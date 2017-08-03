Як у Ковелі змагаються веслувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
У Ковелі стартував чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Юнаки та дівчата змагаються на річці Турія.
В чемпіонаті беруть участь майже 700 спортсменів з 22 областей, - інформує 12 канал.
Волинь представляють вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля та Шацька.
Статус чемпіонату дозволяє позмагатись за першість і спортсменам з Азербайджану. Багато хлопців і дівчат вперше пробують свої сили на таких змаганнях. Кажуть, що чемпіонат України – чудовий трамплін для того, щоб підкорити ще вищі спортивні вершини.
Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні. Місто також має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, – зазначають організатори. Заїзди байдарок та каное на річці Турії в Ковелі триватимуть з 14-го по 17-те червня.
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В чемпіонаті беруть участь майже 700 спортсменів з 22 областей, - інформує 12 канал.
Волинь представляють вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля та Шацька.
Статус чемпіонату дозволяє позмагатись за першість і спортсменам з Азербайджану. Багато хлопців і дівчат вперше пробують свої сили на таких змаганнях. Кажуть, що чемпіонат України – чудовий трамплін для того, щоб підкорити ще вищі спортивні вершини.
Веслувальна база у Ковелі — одна з кращих в Україні. Місто також має розвинуту транспортну та готельну інфраструктуру, – зазначають організатори. Заїзди байдарок та каное на річці Турії в Ковелі триватимуть з 14-го по 17-те червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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