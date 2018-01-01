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У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*

У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*
У неділю, 17 червня, у Grand Central food terminal відбудеться Guitar evening of Sungha Jung у виконанні Арсенія Горбача.

Зазначають, що захід розпочнеться о 20:00.

«Для всіх поціновувачів гітари та романтичних вечорів», - пише прес-служба РЦ.

Вхід — вільний.

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Теги: РЦ «Промінь»
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