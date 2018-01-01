У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*

Арсенія Горбача.



Зазначають, що захід розпочнеться о 20:00.



«Для всіх поціновувачів гітари та романтичних вечорів», - пише прес-служба РЦ.



Вхід — вільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 17 червня, у Grand Central food terminal відбудеться Guitar evening of Sungha Jung у виконанніЗазначають, що захід розпочнеться о 20:00.«Для всіх поціновувачів гітари та романтичних вечорів», - пише прес-служба РЦ.Вхід — вільний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію