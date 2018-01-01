У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*
Сьогодні, 12:03
У неділю, 17 червня, у Grand Central food terminal відбудеться Guitar evening of Sungha Jung у виконанні Арсенія Горбача.
Зазначають, що захід розпочнеться о 20:00.
«Для всіх поціновувачів гітари та романтичних вечорів», - пише прес-служба РЦ.
Вхід — вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначають, що захід розпочнеться о 20:00.
«Для всіх поціновувачів гітари та романтичних вечорів», - пише прес-служба РЦ.
Вхід — вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У луцькому «Промені» відбудеться «Guitar evening»*
Сьогодні, 12:03
Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених
Сьогодні, 11:48