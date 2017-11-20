Волинський чиновник поділився зворушливим спогадом про загиблого в аварії голову Шацької громади

Іван Мирка поділився теплими словами про свого загиблого товариша, голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука.



Зворушливий спогад Мирка опублікував на своїй сторінці Facebook у день народження загиблого.



"Сьогодні ввечері ми б зустрілися на березі нашого озера. Я б привітав його з днюхою. Він пригостив би мене вугром. Було б душевно і весело. Життєрадісний і наполегливий патріот своєї малої батьківщини. Я все зроблю, щоб те, про що ми говорили, здійснилось. Мій друг. Але тебе нема", - написав Іван Мирка.



Нагадаємо, очільник Шацької ОТГ Сергій Віннічук загинув у

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