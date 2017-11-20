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Волинський чиновник поділився зворушливим спогадом про загиблого в аварії голову Шацької громади

Волинський чиновник поділився зворушливим спогадом про загиблого в аварії голову Шацької громади
Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка поділився теплими словами про свого загиблого товариша, голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука.

Зворушливий спогад Мирка опублікував на своїй сторінці Facebook у день народження загиблого.

"Сьогодні ввечері ми б зустрілися на березі нашого озера. Я б привітав його з днюхою. Він пригостив би мене вугром. Було б душевно і весело. Життєрадісний і наполегливий патріот своєї малої батьківщини. Я все зроблю, щоб те, про що ми говорили, здійснилось. Мій друг. Але тебе нема", - написав Іван Мирка.

Нагадаємо, очільник Шацької ОТГ Сергій Віннічук загинув у дорожньо-транспортній пригоді 15 листопада 2017 року. Поховали селищного голову 17 листопада у рідному селі Піща.

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Теги: смерть, Сергій Віннічук, Іван Мирка, спогади
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