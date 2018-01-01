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У селі під Луцьком збили візочника: подробиці

У селі під Луцьком збили візочника: подробиці
Під Луцьком вантажівка «МАЗ» збила візочника. У поліції розповіли подробиці інциденту.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у селі Баїв вантажівка збила людину, яка перетинала пішохідний перехід на інвалідному візку.

Це сталося у четвер, 14 червня.

ДТП сталося о 16 годині. За кермом вантажного автомобіля перебував 50-річний житель міста Чугуїв Харківської області. Ймовірно, водій не врахував дорожню обстановку та швидкість руху й допустив наїзд на пішохода.

Постраждалого чоловіка госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції.

Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться, про порушення правил безпеки дорожнього руху, які заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Баїв
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Коментарі 1
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Просто напишу ситуацію,свідком якої я був. Десь рік тому по Львівській...десь о 9 вечора,коли вже темніло-їхав ось такий візочник майже по центрі дороги БЕЗ СВІТЛОВІДБИВАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ.....тобто помітити його було нереально
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