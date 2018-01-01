У селі під Луцьком збили візочника: подробиці





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, у селі Баїв



Це сталося у четвер, 14 червня.



ДТП сталося о 16 годині. За кермом вантажного автомобіля перебував 50-річний житель міста Чугуїв Харківської області. Ймовірно, водій не врахував дорожню обстановку та швидкість руху й допустив наїзд на пішохода.



Постраждалого чоловіка госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції.



Попередньо, слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться, про порушення правил безпеки дорожнього руху, які заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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