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У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*

У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*
17 червня о 15:00 у РЦ «Промінь» відбудеться святкування Дня тата від Дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг».

Веселі розваги для всієї сім'ї!

У програмі:

- безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;

Також беріть участь у конкурсі:

- Роби спільне фото з татусем;
- Публікуй у соціальних мережах;
- Став хештег #деньтатусяусмугастому;
- Приходь у РЦ «Промінь» 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*

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Теги: РЦ «Промінь»
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