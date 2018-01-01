У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*





Веселі розваги для всієї сім'ї!



У програмі:



- безкоштовні майстер-класи;

- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);

- фотозона;

- анімаційна програма;

- лотерея та розіграш подарунків;



Також беріть участь у конкурсі:



- Роби спільне фото з татусем;

- Публікуй у соціальних мережах;

- Став хештег #деньтатусяусмугастому;

- Приходь у РЦ «Промінь» 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 червня о 15:00 у РЦ «Промінь» відбудеться святкування Дня тата від Дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг».Веселі розваги для всієї сім'ї!У програмі:- безкоштовні майстер-класи;- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);- фотозона;- анімаційна програма;- лотерея та розіграш подарунків;Також беріть участь у конкурсі:- Роби спільне фото з татусем;- Публікуй у соціальних мережах;- Став хештег #деньтатусяусмугастому;- Приходь у РЦ «Промінь» 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!

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