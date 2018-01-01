У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*
Сьогодні, 20:13
17 червня о 15:00 у РЦ «Промінь» відбудеться святкування Дня тата від Дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг».
Веселі розваги для всієї сім'ї!
У програмі:
- безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;
Також беріть участь у конкурсі:
- Роби спільне фото з татусем;
- Публікуй у соціальних мережах;
- Став хештег #деньтатусяусмугастому;
- Приходь у РЦ «Промінь» 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
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Веселі розваги для всієї сім'ї!
У програмі:
- безкоштовні майстер-класи;
- безкоштовний фейс-арт (тато+дитина);
- фотозона;
- анімаційна програма;
- лотерея та розіграш подарунків;
Також беріть участь у конкурсі:
- Роби спільне фото з татусем;
- Публікуй у соціальних мережах;
- Став хештег #деньтатусяусмугастому;
- Приходь у РЦ «Промінь» 17 червня о 15:00 та вигравай подарунки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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