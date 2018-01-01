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Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених

Справа Каті Литкіної: у Ковелі судять обвинувачених
У Ковельському міськрайонному суді 14-го червня продовжили розглядати справу щодо вбивства 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська.

В Ковелі розглянули матеріали кримінального провадження за обвинуваченням Максима Терлецького у вбивстві, - пише БУГ.

На засіданні були присутні прокурор Самчук та захисник обвинуваченого Ковальов.

У судовому процесі взяли також участь перекладач та асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, представник органу опіки та піклування Луцької міської ради, що виконувала функції законного представника обвинуваченого, а також працівник ювенальної превенції міста Ковель, потерпіла сторона.

“Судове засідання здійснюється державною мовою, але оскільки обвинувачений, я так розумію, не володіє нею, до розгляду справи залучено перекладача”, – заявив головуючий суддя Наваляний.

Потерпіла сторона натомість впевнена, що підсудний добре знає українську – підтвердженням цьому є його переписка з Литкіною в соцмережах.

Оскільки закінчується строк тримання екстрадованого зі Словенії під вартою, суд призначив наступну міру запобіжного заходу – підсудний залишиться за гратами ще на 60 днів. Кожен з учасників процесу висловив свою думку з цього приводу.

Прокурор Самчук зазначив, що злочин вчинений обвинуваченим у віці до 18-ти років, відтак, згідно чинного законодавства є обов’язковим складання досудової доповіді щодо нього. Враховуючи це, Самчук попросив суд винести ухвалу про доручення представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації про складання цього документу.

Досудова доповідь — це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.

Досудова доповідь потрібна суду для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин.

Крім того, прокурор зауважив, що оскільки 2 особи обвинувачуються в одному злочині, є достатніми підстави щодо об’єднання матеріалів 2-х кримінальних проваджень в одне. Це питання вирішуватиметься суддями окремо.

Захисник Максима Т. Сергій Ковальов повідомив, що на даний час захист позбавлений можливості надати докази, необхідні для зміни запобіжного заходу його підзахисному і не заперечив на прохання Самчука щодо продовження строку тримання під вартою.

“Що стосується досудової доповіді, наприклад, мені незрозуміло, як Іваничівський райвідділ поліції буде складати такий документ”, – сказав він, додавши, що в задоволенні клопотання прокурора покладається на розсуд суду.

У підсумку судді задовольнили клопотання Самчука.

Нагадаємо, що 13-го червня колегія суддів Ковельського міськрайонного суду своїм рішенням задовольнила клопотання прокурора Сергія Самчука щодо продовження іншому обвинуваченому у вбивстві неповнолітньої Литкіної Назару С. терміну перебування під вартою на 60 днів.


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Теги: вбивство, Катя Литкіна, суд
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