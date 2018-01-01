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Щоб не забрав квартиру: жінка продала хворого сина в рабство за 50 тисяч

Щоб не забрав квартиру: жінка продала хворого сина в рабство за 50 тисяч
У Запорізькій області поліція затримала жінку, яка намагалася продати власного 15-річного сина за 50 тисяч гривень у трудове рабство.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Мати вчора в Запорізькій області - продає 15 річного хлопчика-інваліда за 50 тисяч гривень в трудове рабство. Щоб, цитую: «купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру, коли виросте", - прокоментував подію міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що місцева мешканка має намір продати свого неповнолітнього сина.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася мешканка Запоріжжя 1969 року народження. Родина перебуває на обліку служби у справах дітей Олександрівського району міста Запоріжжя. Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Встановлено, що фігурантка запропонувала громадянці купити у неї її неповнолітнього сина, 2003 року народження. Зловмисниця хотіла за сина 50 тисяч гривень.



14 червня, правоохоронці затримали зловмисницю одразу після передачі їй грошей за дитину. Речові докази вилучили. Жінку затримали та направили до ізолятора тимчасового тримання.

Згідно із санкцією статті жінці загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.

Співробітники ювенальної превенції поліції Запорізької області передали хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

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Теги: діти, кримінал, гроші, Запоріжжя
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