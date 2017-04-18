У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали чоловіків з наркотиками.У ніч на 15 травня патрульні у Луцьку кілька разів виявляли речовини, схожі на наркотичні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.На вулиці Шевченка помітили підозрілу особу, яка, побачивши патрульних, поклала щось у клумбу. У згортку була подріблена зелена речовина, схожа на канабіс. 17-річного хлопця затримали та викликали слідчо-оперативну групу.На проспекті Відродження, у приміщенні лотереї, у 37-річного громадянина виявили згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на амфетамін. Його затримали та викликали слідчих.В іншому приміщенні лотереї, по проспекту Грушевського, у 31-річного чоловіка виявили шприц з прозорою речовиною. У його 39-річного товариша знайшли згортки з речовиною, схожою на канабіс. Після затримання їх передали слідчим.