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У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіків з наркотиками.

У ніч на 15 травня патрульні у Луцьку кілька разів виявляли речовини, схожі на наркотичні, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

На вулиці Шевченка помітили підозрілу особу, яка, побачивши патрульних, поклала щось у клумбу. У згортку була подріблена зелена речовина, схожа на канабіс. 17-річного хлопця затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

На проспекті Відродження, у приміщенні лотереї, у 37-річного громадянина виявили згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на амфетамін. Його затримали та викликали слідчих.

В іншому приміщенні лотереї, по проспекту Грушевського, у 31-річного чоловіка виявили шприц з прозорою речовиною. У його 39-річного товариша знайшли згортки з речовиною, схожою на канабіс. Після затримання їх передали слідчим.

У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО
У Луцьку за ніч зловили чотирьох чоловіків з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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