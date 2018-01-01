На Волині через короїдів всихають соснові ліси. ФОТО





Шкідник успішно пережив зиму, він і надалі несе відчутну загрозу не лише деревам старшого віку, а й молоднякам, - повідомили у



Нагадаємо, динаміка площ осередків всихань соснових лісів на Волині пішла на спад вперше за останніх три роки.



Науковці і спеціалісти лісозахисту прогнозують новий спалах агресії короїда, оскільки перший виліт за теперішніх аномально спекотних погодних умов пройшов не у другій декаді квітня, а вже в березні.



Соснові насадження Турійського району не є винятком – нашестя короїдів утворюють нові спалахи всихання.



Зважаючи на ситуацію, перед лісівниками постає потреба в черговий раз привернути увагу районної влади та громадськості до проблеми пошкодження соснових насаджень верхівковим короїдом.



Так, на базі державного підприємства «Турійське лісове господарство» 8 червня відбулася виїзна нарада-семінар за участю наукових співробітників Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства Василя та Олени Бородавок, директора державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяни Касіч, голови районної ради Ольги Черен, заступника райдержадміністрації Леоніда Марчанчина, депутатів обласної ради Романа Микитюка та Володимира Яренчука, а також голів об’єднаних територіальних громад та сільських голів району.



Турійські лісівники показали учасникам семінару, як виглядає «зелена пожежа» у лісі та розповіли, що намагаються вчасно виявляти, обстежувати та ліквідовувати осередки ураження цим шкідником.



До прикладу, у середині літа 2017 року площа всихання соснових насаджень, уражених короїдами на території Турійського лісгоспу, становила 272 га. У 2017 році в результаті проведених санітарно-оздоровчих заходів у соснових насадженнях санітарними рубками було ліквідовано осередки на площі 167 га, з яких санітарні рубання суцільні проведені на площі 50 га. В результаті чого станом на 01.01.2018 року площа осередків короїда зменшилась до 105 га.



За 3 місяці 2018 року лісогосподарські заходи, які направлені на ліквідацію осередків шкідників, були проведені на площі 64 га, з яких санітарні рубання суцільні на площі 34 га та станом на 01.06.2018 року площа всихань соснових насаджень, враховуючи нові осередки, становить 85 га.



Проведення лісозахисних заходів щодо ліквідації осередків короїда намітило позитивну тенденцію у вирішенні всім наболілої проблеми і загалом в області.



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