вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО

У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові провели в останню путь Героя, волинянина Миколу Вільчинського, який загинув від кулі снайпера на Сході.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Горохівської районної організації ВО «Свобода» Валентина Магурчак.

Нагадаємо, Микола Вільчинський загинув 12 червня. Він проживав у селі Старики Горохівського району.

У нього залишилися маленька донька та дружина.

У Горохівському районі 14-16 червня оголосили днями жалоби.

«Зустрів та провів Горохів в останній шлях свого Героя... Спочивай з миром, Друже... Вічна пам‘ять...» - написала жінка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина

У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, Вільчинський, смерть, Герой, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну
Сьогодні, 13:37
У Луцьку за грантові кошти відремонтують світлофори
Сьогодні, 13:27
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
Сьогодні, 13:01
На Волині через короїдів всихають соснові ліси. ФОТО
Сьогодні, 12:58
«Заткни рот», - у луцькій маршрутці поскандалили водій і пасажирка
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
На Волинь привезли тіло загиблого на Сході Героя. ФОТО На Волинь привезли тіло загиблого на Сході Героя. ФОТО
Сьогодні, 08:36
У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином У Горохівському районі оголосили дні жалоби за загиблим волинянином
14 червень, 10:13
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
13 червень, 10:09
На Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе На Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе
05 червень, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий
Сьогодні, 14:02
 0
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8