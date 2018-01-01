У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
Сьогодні, 13:01
У Горохові провели в останню путь Героя, волинянина Миколу Вільчинського, який загинув від кулі снайпера на Сході.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Горохівської районної організації ВО «Свобода» Валентина Магурчак.
Нагадаємо, Микола Вільчинський загинув 12 червня. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
У Горохівському районі 14-16 червня оголосили днями жалоби.
«Зустрів та провів Горохів в останній шлях свого Героя... Спочивай з миром, Друже... Вічна пам‘ять...» - написала жінка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Горохівської районної організації ВО «Свобода» Валентина Магурчак.
Нагадаємо, Микола Вільчинський загинув 12 червня. Він проживав у селі Старики Горохівського району.
У нього залишилися маленька донька та дружина.
У Горохівському районі 14-16 червня оголосили днями жалоби.
«Зустрів та провів Горохів в останній шлях свого Героя... Спочивай з миром, Друже... Вічна пам‘ять...» - написала жінка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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